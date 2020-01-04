Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor

İran'da Devrim Muhafızları'nın seçkin birimi Kudüs Gücü'nün efsane komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından katledilmesinin ardından bölgede diplomasi trafiği başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ruhani, Türkiye'ye ABD'nin küstah eylemlerine karşı birlikte mücadele etme teklifinde bulunurken, görüşmeye ilişkin önemli bir bilgi de İran'ın Türkiye Büyükelçiliği tarafından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hasan Ruhani'ye "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Rehber'in öfkesinin farkındayım" ifadesini kullandığı belirtildi.

Paylaşımda, Erdoğan'ın "Sayın Erdoğan Şehit Süleymani'nin muhteşem cenaze törenini Irak televizyonundan izlediği kaydeden 'Bu görüntüler, Irak halkının General Süleymani'ye sevgisinin tezahürüydü' dedi." ifadelerini kullanıdığına yer verildi.