15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıldönümünde dün yurt genelinde anma törenleri düzenlendi. Gün boyunca yapılan etkinliklere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları damga vurdu
Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için "Söyle Çocuk" şiirini okurken, klipte Mustafa Kemal Atatürk ayrıntısı dikkat çekti.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden "Söyle Çocuk" şiiri:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Söyle Çocuk" şiirini 15 Temmuz şehitleri için okudu.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıldönümünde dün yurt genelinde anma törenleri düzenlendi. Gün boyunca yapılan etkinliklere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları damga vurdu
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