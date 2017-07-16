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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söyle Çocuk" şiirini okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Söyle Çocuk" şiirini 15 Temmuz şehitleri için okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söyle Çocuk" şiirini okudu

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıldönümünde dün yurt genelinde anma törenleri düzenlendi. Gün boyunca yapılan etkinliklere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları damga vurdu

Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için "Söyle Çocuk" şiirini okurken, klipte Mustafa Kemal Atatürk ayrıntısı dikkat çekti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden "Söyle Çocuk" şiiri:

 

Etiketler; #atatürk #söyle çocuk #erdoğan
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