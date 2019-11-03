Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi aldı. Programda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.
GÜNDEM 03.11.2019, 16:18 03.11.2019, 16:24
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’daki Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret etti.
Komutanlardan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.
Erdoğan ziyaretin ardından valiliğe, daha sonra da Büyükşehir Belediye'sine geçti.
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