Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’daki Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret etti.

Komutanlardan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.

Erdoğan ziyaretin ardından valiliğe, daha sonra da Büyükşehir Belediye'sine geçti.

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