Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 39. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor.



"Sorumluluğumuzu yerine getirmiş olamayız"

Olağanüstü hal uygulamasının en önemli özelliğinin, terör örgütlerini defetmek olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Benim Güneydoğu'daki, Doğu'daki, ülkemdeki halkım huzura ulaşmadıkça biz, devlet başkanı olarak sorumluluğumuzu yerine getirmiş olamayız. Benim muhtarlarım tehdit edilerek, 'Eğer bu köylerden, eğer bu mahalleden bizim dışımızda herhangi bir partiye bir tane oy çıkarsa bilesin ki öldürülürsün.' bu tehdit altında benim muhtarım olduğu sürece, ben sorumluluğumu yerine getirmiş olamam."



"Sözde devlet asla kurdurmayacağız"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine ilişkin hassasiyetine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:



Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde biz PYD'ye, YPG'ye bir sözde devlet asla kurdurmayız, kurdurmayacağız. Şunu da söyleyeyim; bazıları 'Kürt devleti' filan deyip duruyorlar. Ben bunu Kürt kardeşlerime bir hakaret telakki ediyorum. Zira benim Kürt kardeşlerim, inanıyorum ki Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde böyle bir oluşuma asla fırsat vermeyecektir."



"Kusura bakmasınlar"

Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturarak Akdeniz ulaşılmak istendiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Yapmak istedikleri neydi? Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak suretiyle Akdeniz'e ulaşmaktı. Kusura bakmasınlar, Cudi'de ne yaptıysak, Tendürek'de ne yaptıysak, Kandil'de ne yapıyorsak, Gabar'da ne yapıyorsak, Bestler-Dereler'de ne yapıyorsak, her yerde bunları nerede görürsek aynısını yapmaya devam edeceğiz."



"Emirlerine amade bir Türkiye hayaliyle yanıp tutuşanlar..."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin çıkarları, hassasiyetleri, talepleri söz konusu olduğunda kibirle demokrasiden, insan haklarından, bize ders vermekten söz edenlerin, kendi çıkarlarını nasıl her şeyin üzerinde tuttuklarını biz çok iyi biliriz. Her dediklerini yapan, her istediklerini yerine getiren, adeta emirlerine amade bir Türkiye hayaliyle yanıp tutuşanlar, biz kendi ajandamızı takip ettikçe, onurlu ve dik bir duruş sergiledikçe adeta kuduruyorlar ve kuduracaklar."



"Bunlar vatansever değildir"

Türkiye'nin, yatırımlarını sürdürdüğüne işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Şimdi denizin üzerine havalimanı yapıyoruz, bunlar 'İstemezük' diyorlar. Kim bunlar? Komünistler, komünistler. İki ili, Artvin ve Rize'yi kucaklayacak bu havalimanı, adam 'İstemezük' diyor. Bu sol zihniyet, bu komünistler, bunlar hiçbir zaman vatansever, milliyetperver değildir."