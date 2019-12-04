Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bu suçlar ceza indirimi kapsamına girmiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan talimat verdi. 6 suç indirim kapsamında yer almayacak.

İnfaz düzenlemesine ilişkin hazırlıklar Pazartesi günü yapılan Ak Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ele alındı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, toplantıda ayrıntılı bir sunum yaptı. Sunumda Gül, 288 bin hükümlünün yüzde 91'inin 10 suçtan cezaevinde olduğunu aktardı. Erdoğan, bunun üzerine 10 suçtan 6’sında infaz indirimi yapılmaması talimatı verdi. Bu suçlar, terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar olarak sıralandı.

Bu suçların dışında basit hırsızlık, taksirli suçlar, çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Bu kişilerin sabıkası bulunmuyorsa iki yıl denetim altında tutulacak. Haklarında iddianame de hazırlanmayacak.

Düzenlemeler kapsamında basit suçlar işleyen çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. Suçun kapsamına göre cezalarda düzenleme yapılacak.

Bir paket kaçakçılık yapan ile bir ton kaçakçılık yapana verilen ceza aynı olmayacak. Baklava çalan çocuk ile gece eve giren hırsız aynı şekilde değerlendirilmeyecek. Erdoğan’ın bu konuda hassas olunmasını istediği öğrenildi.

Bu arada düzenlemelere ilişkin MHP'nin de görüşü alındı. MHP'den gelen görüşler çerçevesinde teklif gözden geçirilecek. Daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de konuya ilişkin bir araya gelebileceği kaydedildi.

Teklif metninin ise bütçe görüşmeleri sonrası yani yeni yılın başında Meclis'e sunulması bekleniyor.

ulusal.com.tr