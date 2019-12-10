Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihe kayıt düştük

Libya ile Türkiye'nin imzaladığı mutabakat, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdi. Türkiye yetki alanlarını belirledi. Türkiye bu mutabakt ile Doğu Akdeniz'deki konumunu güçlendirdi. Bütün aktörler hesaplarını gözden geçirmeye başladı.

Bir televizyon programına katılan Cumhurbaşlanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sıcak gündemi değerlendirdi.

Erdoğan, gerektiği takdirde Libya'ya her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Başta Fransa'da olmak üzere bazı batı ülkelerinde yaşanan polis şiddeti de Erdoğan'ın gündemindeydi.

Diyarbakır'da aylardır çocukları için PKK'ya karşı direnen annelerin eylemi için değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, HDP'ye tepki gösterdi.



ulusal.com.tr