Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlere cevabı inlerine girip tepeleyerek verdik
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.
GÜNDEM 05.11.2019, 12:17 05.11.2019, 12:33
Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabımızı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik." ifadelerini kullandı.
"Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak." diyen Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." şeklinde konuştu.
Kaynak: AA
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