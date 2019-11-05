Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlere cevabı inlerine girip tepeleyerek verdik

Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla kuşatmayı planlayanlara cevabımızı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik." ifadelerini kullandı.

"Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak." diyen Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor." şeklinde konuştu.