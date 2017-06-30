Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Konu Rakka operasyonuydu. 40 dakika süren görüşmede, Amerika'nın terör örgütü YPG'ye verdiği silahlar konuşuldu. Erdoğan, Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "İki lider Astana görüşmelerine değindi. Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye meselesinin çözümüne yönelik işbirliğinin önemine dikkat çekildi." bilgisini verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Amerikan Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.



Türkiye saatiyle 16.30'da başlayan görüşme 40 dakika sürdü.



Gündem Rakka Operasyonu ve Amerika'nın terör örgütü PKK'nın Suriyedeki uzantısı YPG'ye verdiği silahlardı.



Görüşme ile ilgili Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamada Katar krizinin konuşulduğu, çözümün masaya yatırıldığı ifade edildi.



AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Erdoğan'ın Trump ile görüştükten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradığını belirtti.



Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama Moskova'dan geldi. Kremlin, "Suriye meselesi ele alındı" dedi.



Ana gündem maddesinin Suriye'de anlaşmaya varılan çatışmasızlık bölgelerinin güvenliği olduğu belirtiliyor.



CUMHURBAŞKANLIĞI KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "İki lider Astana görüşmelerine değindi. Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye meselesinin çözümüne yönelik işbirliğinin önemine dikkat çekildi." bilgisini verdi.



ulusal.com.tr