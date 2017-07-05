Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Aynı hastanede tedavileri süren gazilere de ziyarette bulunan Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Soylu ile diğer yetkililer eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'a tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulünün ardından Bilkent'teki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine geçti.



Erdoğan, ilk olarak FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı ziyaret etti. Ziyarette Aslan'la sohbet eden Erdoğan, Aslan'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlarından bilgi aldı.



Hastanede tedavileri süren diğer gazileri de ziyaret eden Erdoğan, çıkışta hastane önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.



Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 2,5 saat süren ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile diğer yetkililer eşlik etti.