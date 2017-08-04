Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Yıldız Hamidiye Camisinin ibadete açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Yıldız Hamidiye Camisinin ibadete açılış töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin ibadete açılışının ardından yaptığı konuşmada "Ecdadımız, Haçlı Seferleri'nden beri devam eden mücadelenin kahraman neferleri olma şerefine nail olmuşlardır. Bugün de ülkemize ve milletimize saldıranlar, öncelikle dikkat edin, mabetlerimizi hedef alıyorlar. Hatırlarsanız 15 Temmuz'da Ankara'da Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'ndaki mütevazı camimiz ve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Camimiz savaş uçaklarıyla bombalandı. İstanbul'da sela okunan pek çok cami darbeciler tarafından kurşunlandı. İzmir'de yine sela okunan bir camiye ve oradaki görevlimize hoyratça saldırıldı. Bütün bunlar tesadüfi değildir. Ezanları susturmadan, bayrakları indirmeden ülkemizi işgal edemeyeceklerini bilenler, özellikle bu mekanlarımızı hedef alıyorlar." dedi.



ulusal.com.tr