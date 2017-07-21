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Cumhurbaşkanı'nın konvoyunu alarma geçirdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girerken otoyol kenarında yürüyen biri kadın iki kişi polisin dikkatini çekti. Bir polis memuru yanlarına gidip kimliklerini sordu. Metrobüse binmek için sıkışık trafikte araçtan indiklerini söyleyen iki kişi serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı'nın konvoyunu alarma geçirdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece İstanbul'a geldi.

Geceyi Kısıklı'daki konutunda geçiren Erdoğan Cuma namazı için Beşiktaş'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne girerken otoyol kenarında yürüyen biri kadın iki kişi polisin dikkatini çekti.

Bir polis memuru yanları gidip kimliklerini sordu. Polisin eşlik ettiği iki kişi yol dışına çıkarıldı.

Metrobüse binmek için sıkışık trafikte araçtan indiklerini söyleyen iki kişi serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı için Çırağan Sarayı'nın karşısında bulunan Yahya Efendi Camii'ne gitti.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #cumhurbaşkanı erdoğan #15 temmuz şehitler köprüsü #konvoy
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