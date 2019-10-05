Volkswagen'in Türkiye tercihinde o noktaya dikkat çekiliyor
Volkswagen'in Türkiye tercihinde o noktaya dikkat çekiliyor
Marmaris'te deprem
Marmaris'te deprem
Irak'ta neler oluyor
Irak'ta neler oluyor
Terör örgütü PKK saldırdı
Terör örgütü PKK saldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anlaşıldı" ifadeleriyle paylaştığı fotoğraftaki çocuğun kimin oğlu olduğu açıklandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabından "Anlaşıldı" notuyla paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anlaşıldı" ifadeleriyle paylaştığı fotoğraftaki çocuğun kimin oğlu olduğu açıklandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış konuşması ardından salondan çıkarken partililerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu Hasan Berk ile çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Etiketler; #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #ak parti #bursa
Önceki Haber
Kırmızı listedeki Ayten Ene ve gri listedeki Mehdi Kaplan etkisiz hale getirildi
Sonraki Haber
Canan Karatay: Kolesterolü yükseltmez, karaciğeri yağlandırmaz, kilo aldırmaz! Göbekteki yangını söndürür
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.