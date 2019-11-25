Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gitti

Türkiye ve Katar arasındaki ilişkiler güçleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani Doha'da bir araya geldi.

Katar Emirlik Divanı'nda baş başa görüşmeler ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşma imza töreni gerçekleştirildi.

Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda 7 anlaşma imzalandı. "Ortak Bildiri"ye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Al Sani imza attı.

O anlaşmalardan biri Merkez Bankaları arasında yapıldı. Buna göre; "Türk Lirası-Katar Riyali İkili Para Swap Düzenlemesine ilişkin Değişiklik Anlaşması"na varıldı.

İmza töreninde bakanlar ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

ulusal.com.tr