Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu Amerika'nın New York kentinde düzenlenecek. İklim ve yoksullukla mücadele konularının ele alınacağı genel kurul için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika'da.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmeleri için Amerika'ya gitti.



Erdoğan'ı New York'ta, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç karşıladı.



Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu, kapsamında 23 Eylül Pazartesi günü "İklim Zirvesi" düzenlenecek.



Liderler kendi gündemleri ile zirveye ilişkin planlarını ve görüşlerini dünyaya aktaracak.



Genel Kurul görüşmeleri ise 24 Eylül Salı günü başlayacak. Gündem ise "Yoksulluğun giderilmesi, kaliteli eğitim, iklim eylemi" olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurulun ilk gününde meslektaşlarına hitap edecek.



Amerika temaslarında Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.



ulusal.com.tr