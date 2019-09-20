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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kapalı Maraş açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kapalı Maraş açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır." dedi.
Oktay, "Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerine azınlık statüsünü kimse reva göremez. Buna ne izin veririz ne de Kıbrıs Türk halkı bunu kabul eder. Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz'deyiz." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay #KKTC #Kapalı Maraş #Fuat Oktay #doğu akdeniz
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