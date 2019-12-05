Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan NATO açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşmasına da değinen Oktay, "Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz’de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır." dedi.