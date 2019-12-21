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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gereğini değerlendirmeye hazırız

İstanbul'da düzenlenen 3'ncü Ticaret ve İşbirliği Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler üzerine konuştu. Oktay, "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendiririz" dedi.

GÜNDEM 21.12.2019, 18:04 21.12.2019, 18:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gereğini değerlendirmeye hazırız

İstanbul'da düzenlenen 3'ncü Ticaret ve İşbirliği Buluşması programında konuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Sıcak gündem maddesinden biri olan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değindi.

Yaklaşık 2 haftadır konuşuluyor. Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi? Konuyu Oktay'ında gündemindeydi. "Değerlendirmeye alırız" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımları Batılı devletleri rahatsız etti.  Oktay baskınların yok hükmünde olduğunu söyledi.

ulusal.com.tr


 

Kaynak: AA
#Fuat Oktay #libya
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