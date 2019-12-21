Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gereğini değerlendirmeye hazırız

İstanbul'da düzenlenen 3'ncü Ticaret ve İşbirliği Buluşması programında konuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Sıcak gündem maddesinden biri olan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değindi.

Yaklaşık 2 haftadır konuşuluyor. Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi? Konuyu Oktay'ında gündemindeydi. "Değerlendirmeye alırız" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımları Batılı devletleri rahatsız etti. Oktay baskınların yok hükmünde olduğunu söyledi.

ulusal.com.tr



