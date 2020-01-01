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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz

AA Editör Masası'nın konuğu olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli otomobil hakkında açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 01.01.2020, 14:44 01.01.2020, 14:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz

Geçtiğimiz günlerde tantılan yerli otomobil hakkında açıklamalarda bulunan  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Bugün klasik teknolojiyle çıksaydık bir anlamı yoktu ama farklı teknolojiyle, doğru zamanlamayla pazara giriyoruz.

Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Otomobiliyle ilgili, "Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz.

Devrim araçlarıyla kaçırdığımız bir fırsatı, şimdi elektrikli ve akıllı araçlarla yakalamış durumdayız.

ulusal.com.tr

#oktay #yerli otomobil
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