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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz." dedi.

GÜNDEM 01.11.2019, 15:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Marriott Otel'de düzenlenen Katar-Türkiye İş Formu'nda yaptığı konuşmada "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz." dedi.

Oktay, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki yüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu tavır, Katar'a karşı Arap dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ambargo ve yaptırım kararlarının arkasındaki zihniyetle aynıdır."

Kaynak: AA
#Fuat Oktay #Marriott Otel #KatarTürkiye İş Formu
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