Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Marriott Otel'de düzenlenen Katar-Türkiye İş Formu'nda yaptığı konuşmada "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz." dedi.

Oktay, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız süreç birçok ülkenin terör örgütlerine ilişkin iki yüzlü tavrını açıkça ortaya koymuştur. Bu tavır, Katar'a karşı Arap dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ambargo ve yaptırım kararlarının arkasındaki zihniyetle aynıdır."