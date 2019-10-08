Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir." dedi.
GÜNDEM 08.10.2019, 11:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Gazi Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir." dedi.
Kaynak: AA
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