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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir." dedi.

GÜNDEM 08.10.2019, 11:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Gazi Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada,  "Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir." dedi.

Kaynak: AA
#oktay
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