Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Gazi Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir." dedi.