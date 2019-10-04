Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan paylaşımda "'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti Dijital Türkiye üzerinden 770.000'den fazla sorgulandı. Siz de bu hizmeti kullanarak vermiş olduğunuz vekaletnameleri görüntüleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı

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