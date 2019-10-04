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Cumhurbaşkanlığı açıkladı! E devlet Kişi Vekaletnameleri Sorgulama 770 binden fazla sorgulandı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan paylaşımda "'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti Dijital Türkiye üzerinden 770.000'den fazla sorgulandı. Siz de bu hizmeti kullanarak vermiş olduğunuz vekaletnameleri görüntüleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! E devlet Kişi Vekaletnameleri Sorgulama 770 binden fazla sorgulandı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, resmi Twitter hesabı üzerinden Kişi Vekaletnameleri sorgulama hizmetinin Dijital Türkiye (e-Devlet) üzerinden 770 binden fazla sorgulandığını belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Siz de bu hizmeti kullanarak vermiş olduğunuz vekaletnameleri görüntüleyebilirsiniz." denildi.

KİŞİ VEKALETNAMELERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yapılan paylaşım şu şekilde:

"'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti Dijital Türkiye üzerinden 770.000'den fazla sorgulandı. 

Siz de bu hizmeti kullanarak vermiş olduğunuz vekaletnameleri görüntüleyebilirsiniz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanlığı #e devlet #kişi vekaletnameleri sorgulama
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