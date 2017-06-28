Rusya'da yayımlanan İzvestiya gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazete için verdiği demeçte, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde geniş çaplı yeni bir operasyon düzenleyebileceğini söylediğini iddia etmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada İzvestiya gazetesi yalanlanarak, bu gazeteye Erdoğan tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.

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