Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika'nın IŞİD ile mücadele özel temsilcisi Brett Mcgurk'ün İdlib'deki El Kaide varlığına ilişkin Türkiye'yi suçlayıcı sözlerine tepki gösterdi. Suriye’de işler kötü gittiğinde hemen Türkiye öne çıkıyor” diyen Kalın, Mcgurk’ün tavrının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Washington’un İdlib'deki El Kaide varlığına ilişkin Türkiye'yi suçlayan tavrını Ankara “kabul edilemez” buluyor.



ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD ile mücadele özel temsilcisi Brett Mcgurk'ün sözlerine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. “Suriye’de işler kötü gittiğinde hemen Türkiye suçlanıyor” dedi.



Tv Net'te katıldığı programda konuşan Kalın’ın hedefinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bölünme referandumu kararı da vardı.



ulusal.com.tr