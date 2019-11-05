Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş açıklamalar - Son dakika 5 Kasım 2019 Salı af yasası ve ceza indirimi haberleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yargı reform paketine dair açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın, şunları söyledi:

"Çeşitli bakanlıklarımızın bugün sunumu oldu. Adalet Bakanlığımızın özellikle hukuk davalarının hızlanması ve yargıya güvenin arttırılması konusunda yaptığı reform çalışmasının mevcut hali, taslak halinde kabine ile paylaşıldı.

Bununla ilgili Adalet Bakanlığımızın çalışması devam edecek.

Bildiğiniz gibi daha önce yargı reform stratejisi olarak ortaya konan belge ve uygulamalar, gerçekten Türkiye'de hukuk sisteminin daha etkin bir şekilde işlemesi yönünde önemli reformları ihtiva etmekteydi. Bunun devamı mahiyetinde özellikle çok uzayan davaların hızlandırılması ve bu noktada da vatandaşın yargıya olan güveninin arttırılması noktasındaki hazırladıkları taslağı, sayın Adalet Bakanımız kabine ile paylaştılar."

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