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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de medya mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de medya mensuplarının sorularını yanıtlıyor.


 

Etiketler; #İbrahim Kalın #cumhurbaşkanlığı sözcüsü
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