Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı. Kalın, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal görev sürelerini tamamlamışlardır. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmışlardır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı.



Kalın, YAŞ kararlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını açıkladı.



Kalın, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal görev sürelerini tamamlamışlardır. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmışlardır" dedi.







İbrahim Kalın şu ifadeleri kullandı:



30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere; 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etmiştir. 8 general, amiralin görev süreleri bir yıl, 159 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 Ağustos 2017 tarihi itibariyle rütbe bekleme süresini dolduran 28 general, amiral ile 107 albay kadrosuzluk, bir amiral ise yaş haddini doldurması nedeniyle 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren emekliye sevk edilmiştir.



SALİH ZEKİ ÇOLAK, RECEP BÜLENT BOSTANOĞLU, ABİDİN ÜNAL GÖREV SÜRELERİNİ TAMAMLAMIŞLARDIR



30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal görev sürelerini tamamlamışlardır. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.



YAŞAR GÜLER, ADNAN ÖZBAL, HASAN KÜÇÜK AKYÜZ'ÜN YENİ GÖREVLERİ



Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz, 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmışlardır. Yeni görev rütbelerin hayırlı olmasını diliyoruz.



Ayrıca, Anadolu Ajansı, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını onaylamasına anına ait fotoğrafları da paylaştı.



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