Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalın, Suriye krizi ile ilgili, "Rusya ile birlikte bir süreç başlattık" dedi.



Açıklamalarında Katar'daki krize de değinen Kalın, Türk ve Arap medyanına büyük iş düştüğünü belirtti. Kalın, "Önümüzdeki üç gün kritik" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN-PUTİN, 8 TEMMUZ'DA GÖRÜŞECEK



Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile 8 Temmuz cumartesi günü görüşeceğini kaydetti



İbrahim Kalın'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:



"Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tekrar bir demokrasi nöbeti süreci başlatılacak. Kendisi de bizzat demokrasi nöbetine o gece katılacaklar. Şehit yakınları ve gazilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya gelmeleri söz konusu olacak. Bu çerçevede 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması büyük önem arz ediyor.



Avrupa'da, Amerika'da veya başka yerlerde PKK terör örgütüyle mücadele noktasında Türkiye'ye yönelik eleştiri getirenlerin, bu katliamlar, bu saldırılar, bu suikastler karşısında sessiz kalmalarını da bir not olarak düşmemiz gerekiyor. Bu, aslında onların terörle mücadele konusunda ne kadar ikiyüzlü bir tutum içerisinde olduklarını teyit eden hazin bir hadise ve durum olarak karşımızda bulunuyor. Tabii biz bunlar ne derse desinler, biz kendi yolumuzda terörle mücadeleye en etkin şekilde devam edeceğiz. Ülkemizin birliği ve beraberliği için bu yolda herhangi bir geri adım atmamız asla ve asla söz konusu değil.



Dün Sayın Trump'ın Körfez'deki bazı liderlerle yaptığı görüşmelerden edinilen intiba, yapılan açıklamalarda da bunun (Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz) artık müzakere yoluyla çözüm yoluna konması konusunda bir mutabakatın giderek güçlendiği anlaşılıyor ki bu sevindirici bir gelişme. Bir süre verilmişti 10 günlük. Katar tarafı buna cevap verdi veriyor, Kuveyt üzerinden bildiğiniz gibi Kuveyt Emiri'nin yürüttüğü arabulucuk çalışması çerçevesinde önümüzdeki birkaç gün kritik. Bu cevaplar verilecek, o mekanizma işleyecek. Tabii bizim temennimiz, temel ihtilaf konularının bir an önce çözülmesi"



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