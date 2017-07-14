Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatçı Yavuz Bingöl ve Erol Parlak şehitler için türkü söyledi.
Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Bingöl ve Parlak ile seslendirdiği türkünün videosunu paylaşarak, "15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimiz için söyledik." ifadesini kullandı.
Türküdeki "Kara haber tez ulaştı, ocağıma ateş düştü. Kara haber tez ulaştı, ciğerime ateş düştü. Yitirdim aklım dolaştı uyan Mehmedim uyan. Deli oldum aklım dolaştı, uyan Mehmedim uyan" dizelerini Kalın, Bingöl ve Parlak beraber söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatçı Yavuz Bingöl ve Erol Parlak şehitler için türkü söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatçı Yavuz Bingöl ve Erol Parlak şehitler için türkü söyledi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.