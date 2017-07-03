Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceği Almanya'daki G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacak. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi. Erdoğan ile Selman'ın Almanya'da görüşmek için daha önce mutabık kaldıklarını hatırlatan Kalın, "temas başka bir formatta devam edecek" dedi.

Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceği Almanya'daki G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacak. Açıklama, Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'ten geldi. Alman sözcü, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in zirveye katılmayacağına dair bilginin kendilerine Suudi hükümeti tarafından iletildiğini belirtti.



Konu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a soruldu. Kalın, Erdoğan ile Selman'ın Almanya'da görüşmek için daha önce mutabık kaldıklarını hatırlattı.



Kalın, "Selman ile başka bir formatta temaslarımız devam edecek" dedi.



Katar'a verilen 13 maddelik talep listesiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve önümüzdeki 1-2 günün kritik olduğunu söyleyen Kalın, Türk üssünün kapatılması talebine tepki gösterdi.



İbrahim Kalın, "Afrin'e yönelik askeri harekat olacak mı" sorusuna da yanıt verdi.



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Erdoğan ile görüşmesine değinen Kalın, görüşmenin Putin'in talebi üzerine yapıldığını söyledi. Kalın,



ERDOĞAN-PUTİN, 8 TEMMUZ'DA GÖRÜŞECEK



Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile 8 Temmuz cumartesi günü görüşeceğini kaydetti



İbrahim Kalın'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:



"Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tekrar bir demokrasi nöbeti süreci başlatılacak. Kendisi de bizzat demokrasi nöbetine o gece katılacaklar. Şehit yakınları ve gazilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya gelmeleri söz konusu olacak. Bu çerçevede 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması büyük önem arz ediyor.



Avrupa'da, Amerika'da veya başka yerlerde PKK terör örgütüyle mücadele noktasında Türkiye'ye yönelik eleştiri getirenlerin, bu katliamlar, bu saldırılar, bu suikastler karşısında sessiz kalmalarını da bir not olarak düşmemiz gerekiyor. Bu, aslında onların terörle mücadele konusunda ne kadar ikiyüzlü bir tutum içerisinde olduklarını teyit eden hazin bir hadise ve durum olarak karşımızda bulunuyor. Tabii biz bunlar ne derse desinler, biz kendi yolumuzda terörle mücadeleye en etkin şekilde devam edeceğiz. Ülkemizin birliği ve beraberliği için bu yolda herhangi bir geri adım atmamız asla ve asla söz konusu değil.



Dün Sayın Trump'ın Körfez'deki bazı liderlerle yaptığı görüşmelerden edinilen intiba, yapılan açıklamalarda da bunun (Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz) artık müzakere yoluyla çözüm yoluna konması konusunda bir mutabakatın giderek güçlendiği anlaşılıyor ki bu sevindirici bir gelişme. Bir süre verilmişti 10 günlük. Katar tarafı buna cevap verdi veriyor, Kuveyt üzerinden bildiğiniz gibi Kuveyt Emiri'nin yürüttüğü arabulucuk çalışması çerçevesinde önümüzdeki birkaç gün kritik. Bu cevaplar verilecek, o mekanizma işleyecek. Tabii bizim temennimiz, temel ihtilaf konularının bir an önce çözülmesi"



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