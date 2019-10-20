Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'DE

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis gündemine gelecek.

TBMM'nin gündeminde bu hafta, Lübnan'da UNIFIL kapsamında bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda, Cumhurbaşkanına yetki verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve uluslararası anlaşmalar yer alacak.

TBMM Genel Kurulu, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için 22 Ekim Salı günü toplanacak.

Genel Kurulda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, gümrük işlemlerinden doğan vergilerin alınabilmesi için tahakkuk edebilecek verginin yüzde 20 fazlası oranında teminat alınması uygulamasından vazgeçilecek. Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan şartlar arasına "terör suçundan ceza almama" da eklenecek.

Teklifle, geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra yapılan kontrollerde, farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilecek. Aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda, hesaplanacak cezaların oranı yüzde 15 yerine 10 olarak uygulanacak. İthalatının yasaklandığı tespiti halinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerinin 4 katı idari para cezası verilecek. Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazıyla yanlış bilgi verilmişse idari para cezası ve faiz uygulanmayacak.

Bu arada Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri de Genel Kurulda görüşülecek.

Komisyonlar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere 22 Ekim Salı günü toplanacak.

Teklife göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) devredilecek. TCMB, ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.

Teklifle, üyeliğin zorunlu kılındığı Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak.

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, 22 Ekim Salı günü toplanacak.

Dışişleri Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile akademisyenler sunum yapacak.

TBMM Dışişleri Komisyonunun, 23 Ekim Çarşamba günkü toplantısında uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 10 kanun teklifi görüşülecek.

ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları Araştırma Komisyonu, 23 Ekim Çarşamba günü toplanacak.

Toplantıda, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD), Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD), İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve İntergen Genetik Merkezi'nden yetkililer sunum yapacak.