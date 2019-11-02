Cumhurbaşkanlığı ve Süleyman Soylu ile çok sayıda isimden Geleceğe Nefes Fidan kampanyasına destek! Geleceğe Nefes Fidan kampanyasına başvuru nasıl yapılır, katılım belgesi nasıl alınır, fidan ücretli mi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, "11.11.2019 saat 11:11 de Ülkemizin 2023 noktasında aynı anda 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Bir fidan dikerek 18 kişiye oksijen sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz?" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Ülkemizin en büyük gençlik ailesi olarak, 81 ilimizde Gençlik Merkezleri gönüllüsü gençlerimizle yaklaşık 2 milyon fidanı 11 Kasım saat 11.11’de toprakla buluşturmaya biz hazırız." paylaşımı yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise "11 Kasım’da, saat 11.11’de, Türkiye genelindeki 11 milyon fidan dikme projesinde biz de Geleceğe Nefes oluyoruz. Çünkü Bursa’mıza en çok yeşil yakışır!" diye yazdı.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da "“Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz” Gelecege Nefes olmak,daha yeşil bir Malatya ve Türkiye için,Ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan ağaçlandırma seferberliğinde #bendevarım Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Tüm çabamız, tüm gayretimiz, her anlamıyla, bugünden yarına #GeleceğeNefes olmak için... Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli'yi bu anlamlı projeden ötürü tebrik ediyor ve tüm vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz." diyerek katılım belgesini paylaştı.

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