Cumhuriyet Gazetesi davası İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde başladı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 12’si tutuklu 19 kişinin yargılandığı davada sanıklar savunma yapıyor.

Gazeteciler Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Musa Kart'ın da aralarında bulunduğu Cumhuriyet gazetesi yönetici, yazar ve çizerlerinin yargılandığı dava İstanbul'da başladı.



Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.



2'si firari, 12'si tutuklu toplam 19 sanık hakkında terör örgütlerine yardım suçlaması ile 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Kimlik tespitinin ardından iddianamenin kısa özeti okundu. İddianamenin okunmasının ardından ise savunmalar başlandı.



Mahkeme ara kararını Cuma akşamı açıklaması bekleniyor.





ulusal.com.tr