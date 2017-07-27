Cumhuriyet Gazetesi Davası 4'üncü gününde. Tutuklu sanıkların savunmaları tamamlandı. Bu duruşmada tutusuz sanıkların savunma yapması bekleniyor.

Cumhuriyet gazetesi çalışanı 19 kişinin yargılandığı davanın 4'üncü duruşması başladı.



Duruşmada Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç, gazetenin yazarları Hikmet Çetinkaya ve Aydın Engin savunmalarını yapacak.



İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bugün sanıkların savunmalarını tamamlamaları bekleniyor.



2'si firari, 12'si tutuklu toplam 19 sanık FETÖ/PDY, DHKP-C ve PKK/KCK gibi terör örgütlerine yardım etmekle suçlanıyor. Haklarında 7,5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



ulusal.com.tr