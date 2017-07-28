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Cumhuriyet gazetesi davasında karar bekleniyor

Cumhuriyet gazetesi yönetici, yazar ve çizerlerinin yargılandığı davada bugün ara karar günü.

Cumhuriyet gazetesi davasında karar bekleniyor

Cumhuriyet Gazetesi Davası'nda 5'inci duruşma görülüyor.

Gazeteciler Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Musa Kart'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi savunmalarını dün yapılan duruşmada tamamladı. Avukatlar sanıklarının tahliyelerini istedi. 
Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı davanın 5'inci oturumunda ise mahkeme avukatların taleplerini dinliyor. Ardından duruşmda savcının mütaalasını açıklaması bekleniyor. 

2'si firari, 12'si tutuklu toplam 19 sanık hakkında, terör örgütlerine yardım suçlaması ile 7,5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkemenin ara kararını bugün açıklayacağı beliritiliyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhuriyet gazetesi #davası
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