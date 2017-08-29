Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Rudaw'a Barzani yönetiminin 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumu hakkında konuştu. Skandal açıklamalarda bulunan Aydıntaşbaş "Bu bir haktır. Irak Kürtleri için Kürtler için bir haktır ve eninde sonunda bağımsızlık gerçekleşecektir" dedi

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Rudaw'a Barzani yönetiminin 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumu hakkında konuştu. Barzani'nin sözcülüğüne soyunan Aydıntaşbaş "Bu bir haktır. Irak Kürtleri için Kürtler için bir haktır ve eninde sonunda bağımsızlık gerçekleşecektir" dedi.



Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın davetiyle gazeteye gelen Aslı Aydıntaşbaş, Rudaw'a şunları söyledi:



Gerçekten de Irak Kürtlerinin ne yapacağı ve kendi anayasal haklarını nasıl kullanacağı Devlet Bahçeli’ye düşmez. Buna karar verecek olan ne Türkiye’dir ne de Develet Bahçeli’dir. Haliyle, bu çok tehlikeli açıklama hükümeti sıkıştırmak amaçlıdır. Umarım Ankara bunu duymazdan gelir.



Türkiye için bir kazanımdır. Bu bir haktır. Irak Kürtleri için Kürtler için bir haktır ve eninde sonunda bağımsızlık gerçekleşecektir. Bir ulus devlet, bir Kürdistan devleti kurulacaktır. Haliyle bugün olmuş, yarın olmuş fark etmez. Türkiye’nin yapması gereken, bunu savaş sebebi saymak değil, Devlet Bahçeli’nin dediği gibi. Tam tersine böyle bir devletin oluşumunda yardımcı ve kolaylaştırıcı rol üstlenmektir.



ulusal.com.tr

