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Cumhuriyetin 96. yıl dönümü için Dijital Gösteri Merkezi açıldı

İstanbul Taksim'de Cumhuriyetin 96. yıl dönümü için bir Dijital Gösteri Merkezi açıldı. 600 metrekarelik alanda ziyaretçilere çeşitli görseller eşliğinde Cumhuriyete giden yol anlatılıyor.

GÜNDEM 24.10.2019, 18:48
Cumhuriyetin 96. yıl dönümü için Dijital Gösteri Merkezi açıldı

20 Ocak 1921 tarihli anayasada "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir." deniliyordu. Öyle de oldu. 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet ilan edildi. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir devrime imza atıldı. 23 Nisan 1920'de kurulan Meclis'te "Yaşasın Cumhuriyet!" sesleri ve alkışlar yükseldi.

600 metrekare kapalı alana sahip merkezde, 300 metrekare led ekranlarda 4 ayrı bölüm bulunuyor.

Bu bölümlerde "Direnişin Destanı", "Anadolu Kahramanları", "Cumhuriyet Sevinci" videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor.

Cumhuriyet sevincini ve gururunu işleyen merkez, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Merkez, 29 Ekim Salı günü saat 22'ye kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

ulusal.com.tr

#istanbul #taksim
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