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Dalış eğitmeni Serhat Arıkan havuzda hayatını kaybetti

Aydın Kuşadası'ndaki bir dalış merkezinde usta dalış eğitmeni 34 yaşındaki Serhat Arıkan, evinin havuzunda kalbi durmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerince yaşama döndürüldükten sonra hastaneye kaldırılan Arıkan, kurtarılamadı

Dalış eğitmeni Serhat Arıkan havuzda hayatını kaybetti

Dalış eğitmeni Serhat Arıkan dün akşam, Aydın Kuşadası'ndaki Beyazgül Sitesi'ndeki evinin havuzunda, arkadaşları tarafından kalbi durmuş halde bulundu.

Arıkan'a ilk müdahaleyi sevk edilen 112 ekibi yaptı.

Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yaşama döndürülen Arıkan, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Arıkan, kurtarılamadı.

Sitedeki komşuları Serhat Arıkan'ın havuzda zaman zaman nefes tutma egzersizleri yaptığını söyledi.

Vücudunda darp ve bir yara izi bulunmadığı belirtilen Arıkan'a, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi.

Dalış camiasında çok sevilen Serhat Arıkan'ın ölümü Kuşadası'nda üzüntü yarattı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #serhat arıkan #aydın #kuşadası #havuz
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