Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin, son dönemde kullanımının arttığına dikkat çektiği uyuşturucu GBL (GammaBütirolaktan); Litvanya, Polonya ve Hong Kong’dan yurda giriyor. ‘Temizleyici’ olarak şişelenen ve cinsel uyarı olarak kullanılan zehrin 2-3 damlası, bilinç kaybına neden oluyor. Uzmanlar, cinsel taciz ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması için de uyarıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci önceki gün uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yaptığı değerlendirmesine GBL (Gamma-Bütirolaktan) tehlikesine dikkat çekti. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre gümrüklerdeki 2017 yılındaki kaçakçılık olaylarına ilişkin rakamları paylaşan Tüfenkci, yeni nesil uyuşturucu olan GBL’yle ilgili uyarıda bulundu.



Cinsel uyarıcı olarak kullanılan ve laboratuvar incemelerinde çok tehlikeli bir uyuşturucu olduğu belirlenen Gamma Bütirolaktan (GBL) bağımlılığı Türkiye’de hızla yayılıyor. İçkiye, gazoz ve meyve suyunun içine damlatılarak kullanılan GBL piyasada 200 TL’den satılıyor. Bir damlayla kullanıcıyı uyuşturan, 2-3 damlasıyla bilinç kaybı ve baygınlığa yol açan bu zehri HABERTÜRK mercek altına aldı. Satıcıların genellikle göz damlası gibi ilaç kutularının içine doldurarak satışını yaptığı; kokusuz ve şeffaf bir renkte olan GBL’yle ilgili olarak uzmanlar, ‘bilinç kaybına neden olduğu’ için, cinsel saldırı ve soygun vakalarında kullanılabileceği uyarısında bulunuyor.



‘TEMİZLEYİCİ’ DİYE SİPARİŞ EDİLİYOR



Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün yoğun çalışması sonrasında, 4 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan “2016/9019 sayılı kararname” ile yasaklı madde listesine alınan GBL Litvanya, Polonya ve Hong Kong gibi ülkelerden yurda kaçak olarak sokuluyor.



Gamma-Bütirolaktan’ın internet siteleri üzerinden jant temizleyicisi, lavabo ve fayans temizleyicisi, duş jeli gibi başlıklarla sipariş edildiği ve kargo yoluyla Türkiye’deki kullanıcılara gönderildiği belirlendi. Trans bireyler arasında cinsel uyarıcı olarak kullanıldıktan sonra kullanım kolaylığı nedeniyle hızla yaygınlaşmaya başlayan GBL’ye karşı Türkiye de alarma geçmiş durumda.



17 AYRI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Türkiye’de ilk olarak tespiti İstanbul Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan ‘Gamma-Butyrolactone’ (Gamma-Bütirolaktan) maddesi ile ilgili olarak 17 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, piyasaya sürülmeye hazırlanan 32 kilo 704 gram GBL ele geçirildi ve 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, mühendis, mimar, bilgisayar mühendisi gibi meslek gruplarından kişilerin bulunması ise polisi hayrete düşürdü. GBL’nin yurtdışında da kullanımının oldukça yaygın olduğu öğrenildi.



BİRÇOK ÜLKEDE YASAK



GBL, ABD, İsveç, Polonya ve Avustralya’da uyuşturucu olarak görülemese de ‘hayati tehlike yaratan madde’ kategorisinde ve üretimi kontrol altında. Kanada, Hong Kong, İsrail, Hollanda, Rusya, İngiltere’de ise almak, satmak, bulundurmak yasak ve buna uymayanlar hapis cezaları alabiliyor. İşte bazı ülkelerdeki GBL ile ilgili yasal düzenleme:



AVUSTRALYA: Uyuşturucu olarak değil sağlık açısından tehlikeli bir madde olarak sınıflandırıldı.



KANADA: Kontrollü uyuşturucu madde kapsamına giriyor.



ALMANYA: Uyuşturucu kanunlarında yer almıyor, ancak dağıtımı denetleniyor.



ABD: Kontrollü kimyasal madde olarak düzenlendi.



İSRAİL: 2007’den itibaren yasaklanmış bir madde olarak sınıflandırıldı.



İSVEÇ: Uyuşturucu olarak değil ama sağlık açısından tehlikeli madde olarak sınıflandırılmıştır.



HONG KONG: Amaç dışı bulunduran ya da kullananlara 7 yıl hapis cezası veriliyor.



HOLLANDA: İhracatı ve ithalatı, bulundurma, imalat, satış ve nakliyesi yasak.



RUSYA: 22 Şubat 2012’den bu yana psikotropik madde olarak sınıflandırıldı ve lisanssız alım satımında 20 yıl hapis talep ediliyor.



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