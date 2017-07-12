Reina saldırısının firari sanığı Asparov’un 29 Haziran’da Danimarka’da yakalandığı ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. İstanbul’daki soruşturmada Asparov’un Reina canisi Masharipov’a katliamda kullandığı silahı teslim eden kişi olduğu belirtilmişti. ‘Danyelik İbrahim’ kod adını kullanan IŞİD’li iddianamede firari şüpheli olarak yer alıyor.

İstanbul’un ünlü eğlence mekanı Reina’yı 2017 yılının ilk saatlerinde kana bulayarak 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısında, IŞİD mensubu terörist Abdülkadir Masharipov’a silahları veren ‘Danyelik İbrahim’ kod adlı örgüt üyesi İbrahimjon Asparov’un Danimarka’da Güney Doğu Jutland Polisi tarafından ‘terör şüphesiyle’ 29 Haziran’da yakalandığı ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberine göre hakkındaki soruşturma süren terör şüphelisinin halen Danimarka’da hayatına devam ettiği belirtiliyor.



Danimarka’da yayın yapan Ekstra Bladet adlı gazete, Reina katliamının firari şüphelisi İbrahimjon Asparov’la ilgili polis istihbaratına bir soru yöneltince skandal uygulama ortaya çıktı. Türkiye’yi kana bulayan ve dünyada ses getiren bir terörist saldırının firari şüphelisinin serbest bırakıldığı da böylece ortaya çıktı. Polis istihbaratına Asparov’la ilgili bilgi soran Danimarka gazetesi, şu cevabı aldı “Anti-terörizm mevzuatına aykırılık gerekçesiyle tutuklama yapıldı, ancak serbest bırakıldı, soruşturma sürüyor.” Polis istihbaratı bu konuda başka bir bilgi paylaşılmadı.



Reina saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede İbrahimjon Asparov’la ilgili bölüm şöyle:



“İbrahim Danyelik kod ismini kullanan IŞİD terör örgütü mensubu firari şüpheli İbrahimjon Asparov’un, şüpheli Khasan Gulomov’un konutundan beraberinde götürdüğü AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek ve mermilerin şüpheli Abdulkadir Masharipov’a ulaştırılarak, 1 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen Reina terör eyleminde kullanıldığı değerlendirilmiştir.”



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