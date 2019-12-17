Danıştay'dan 19 Mayıs kararı

Danıştay bayram niteliğinde bir karar verdi, açılım döneminden kalan bir uygulamayı daha iptal etti. 19 Mayıs artık stadyumlarda kutlanabilecek.

2012 yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın, başkent dışında sadece okullarda kutlanmasına ilişkin genelge yayımlanmıştı. 2016 yılında Danıştay 10'uncu Dairesi stadyumlardaki gösterileri sonlandıran bu genelgeyi iptal etmişti. İptal kararı Danıştay İdari Dava Daireleri tarafından da onandı.

Danıştay'ın bu kararı ile 2012 yılı öncesinde olduğu gibi öğrencilerin hazırladığı gösteriler stadyumlarda sergilenebilecek.

Karar, milli bayramların yasaklanmasına karşı büyük mücadele veren TGB'liler tarafından olumlu karşılandı.

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer'e göre benzer bir karar Öğrenci Andını yasaklayan düzenlemelere karşı da alınmalı.

HABER: ÇİYDEM DEMİR KAMERA: TANSEV KARA

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