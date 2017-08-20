Danıştay, cinsel suç işleyen faile “kimyasal hadım” uygulamasını durdurdu. Yönetmelikte yer alan "İlaçla cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan tedavi yönteminin sınırının belli olmadığını" kaydeden Yüksek Yargı, tedavinin muğlak olduğuna ve telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açacağına hükmetti.

Cinsel suç işleyen hükümlüye uygulanan “Kimyasal hadım” tedavisi durduruldu.



Kararı Danıştay 10’uıncu Dairesi aldı.



Danıştay, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik’in 7’inci maddesine gelen itiraz üzerine inceleme başlattı. İtiraz başvurusunu Türkiye Psikiyatri Derneği ile bir vatandaş yapmıştı.



Yüksek Yargı inceleme sonucunda, 7’inci maddedeki “İlaçlarla cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan yöntemin” muğlak olduğuna hükmetti.



Uygulamanın kanunda sınırının belirtilmediğini ve tıbbi tedavi dışında kaldığını ifade eden Danıştay, bu nedenle tedavinin hayata geçirilmesi durumunda telafisi güç veya imkânsız zararlara yol açabileceğini kaydetti.



Oy çokluğuyla alınan kararda “Anayasa’da tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmayacağı hüküm altına alınmıştır” denildi.



Karar gereği, tedavi sınırlarının yasalar tarafından belirlenene kadar doktorlar herhangi bir işlem yapamayacak.



Türk Psikiyatri Derneği Saymanı Prof. Dr. Ömer Böke, kişinin rızası olmadan bu tür bir tedavi yöntemine başvurulmasını onaylamadıklarını belirtti.



Ceza hukukçusu Prof. Dr . Ersan Şen de Danıştay’ın kararının yerinde olduğunu söyledi. Şen, Adalet Bakanlığı’nın İnfaz Kanunu’nda yer almayan kimyasal hadım uygulamasını tedavi gibi gösterdiğini savundu.



ulusal.com.tr