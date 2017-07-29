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Danıştay mülakatı veto etti

Danıştay 12. Dairesi, sözleşmeli öğretmen sınav komisyonu hakkında kritik bir karar verdi. Mahkeme, komisyonu oluşturacak kamu görevlilerine ilişkin hiçbir belirleyici somut kriter bulunmadığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurdu.

Danıştay mülakatı veto etti

Danıştay, sözleşmeli öğretmen mülakatı ile ilgili kararını verdi. 

Eğitim İş, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe karşı dava açmıştı. Sendika sözlü mülakatın KPSS'yi bertaraf eder nitelikte olduğuna, kariyer ve liyakat ilkelerinin hiçe sayıldığını dikkat çekmişti. 

Danıştay 12. Dairesi'nde görülen davada mahkeme, sınav komisyonu oluşturacak kamu görevlilerine ilişkin hiçbir belirleyici somut kriter bulunmadığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurdu.

Sözleşmeli öğretmenlere yönelik yönetmelik 8 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #öğretmen #danıştay
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