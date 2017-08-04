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Darbeci Akın Öztürk, Akıncı Üssü davasında savunma yaptı

15 Temmuz darbe girişiminin askeri kanadının bir numarası olduğu iddiasıyla yargılanan Akın Öztürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı darbeye ikna etme yönünde hiçbir çabasının bulunmadığını söyledi. Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada savunma yapan Öztürk, “Etrafta silahlı komandolar bulunması nedeniyle darbecilere karşı sert bir üslup kullanamadım, ikna etmeye çalıştım” dedi

Darbeci Akın Öztürk, Akıncı Üssü davasında savunma yaptı

Akıncı Üssü davasında darbenin askeri kanadının bir numarası olduğu iddiasıyla yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk savunmasını yaptı.

Öztürk Orgeneral Akar'ı darbeye ikna etme yönünde hiçbir çabasının bulunmadığını, bunun Akar'a da sorulabileceğini savundu.

Darbecileri ikna etmek için 3-4 kez daha yanlarına gittiğini savunan Öztürk, etrafta silahlı komandolar bulunması nedeniyle darbecilere karşı sert bir üslup kullanamadığını, sakin, mülayim, yatıştırıcı bir üslupla darbecileri iknaya çalıştığını öne sürdü.        

Öztürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığında bir basın bildirisi hazırladıktan sonra Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile görüşüp, yaşadıklarımı anlattığını belirtti. Bu sırada Hava Kuvvetleri Komutanının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü söyleyen Öztürk, bu görüşme sırasında Erdoğan'ın, "Ama onu baş yapmışlar" dediğini duyduğunu söyledi.

Yurtta Sulh Konseyi üyeliğine seçilmesinin kendi bilgisi, rızası ve iradesi dışında gerçekleştiğini öne süren Öztürk, darbeciler tarafından "vitrini süslemek amacıyla" kullanıldığını savundu. 

Hakkında çıkan, doğru olmadığını iddia ettiği haberleri sıralayan Öztürk, bir kişinin, kendisinin PKK'lı olduğu yönünde ihbarda bulunduğunu anlattı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #akın öztürk
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