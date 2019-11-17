Darbeci generalin davayı uzatma taktiği ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin dosyanın sanıklarından eski tuğgeneral Erhan Caha'nın, davayı uzatmak için ekibindeki isimlere en az bir gün sürecek şekilde savunma yapmaları talimatı verdiği belirlendi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen davanın sanıklarından birinin kaleme aldığı mektup, delil olabileceği gerekçesiyle cezaevi yönetimince mahkemeye gönderildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre yakınlarına mektup gönderen sanık, cezaevinde yaşadıklarının yanı sıra davaya ilişkin gelişmeleri de aktardı.

Sanık savunmalarının tamamlandığını, müşteki ve tanık beyanlarının alındığı hatırlatılan mektupta, yakında savcının esasa ilişkin mütalaasını sunacağı bilgisine yer verildi.

Sanıklarından eski tuğgeneral Erhan Caha'nın, davayı uzatmak için ekibindeki isimlere en az bir gün sürecek şekilde savunma yapmaları için talimat verdiği anlatılan mektubun devamında şu ifadeler yer aldı:

"Mahkemeyle ilgili son durum da şöyle: Sanıklar bitiyor biliyorsun. Esasa yönelik savunmalar başlayacak. Taktikleri mümkün oluğunca mahkemeyi uzatmak. Erhan Caha, ekibine talimat verdi. Herkes en az bir gün olacak şekilde savunma yapacakmış. Bu adamlar hala ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim. Neyin kafasındalar?"

Dava dosyasının delileri arasına giren mektubu yazan kişinin kimliği, can güvenliği nedeniyle diğer sanıklarla paylaşılmadı.

KKK darbe girişimi davası

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İlk duruşması 6 Temmuz 2017'de görülen davada, sanıkların iddianameye karşı savunmaları alındı. Cumhuriyet savcısının, 22 Kasım'da görülecek duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sunması bekleniyor.