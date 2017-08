Darbeci Semih Terzi, o gece Silence, Threema, WhatsApp ve Haberci gibi 4 farklı uygulamadan darbecilere emirler yağdırdı. Eşiyle de Threema üzerinden yazıştı

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci Semih Terzi’yi öldürerek, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’i şehit eden darbecilerin iletişim trafiği darbe girişimi gecesi özel kuvvetlerde yaşananları ve karşı duranların mücadelesini gözler önüne seriyor.



Türkiye gazetesinin ulaştığı görüşmeler, FETÖ’nün o gece olan biten hareketliliğini en net şekli ile ortaya koyuyor.



Darbeciler tarafından o gece sözde Özel Kuvvetler Komutanlığı görevine getirildiğini söyleyerek kurumu ele geçirmeye çalışan Semih Terzi’nin tüm iletişim trafiğine ulaşıldı. Darbeciler, başarılı olacaklarından o kadar emin hareket ettikleri gözleniyor ki, darbe girişiminin başladığı saatlerde her türlü iletişim sistemini kullandıkları belirlendi. Terzi’nin o gece ve öncesi 4 farklı uygulamadan mesajlaşma ve görüşme trafiği ortaya çıktı. Terzi’nin o gece kullandığı 4 farklı yazışma programı ise Silence, Threema, WhatsApp ve Haberci gibi sistemler...



İlk hamle olarak darbeci Semih Terzi, kendisinin sözde Özel Kuvvetler Komutanlığına getirildiğini iletişim sisteminden ilan ediyor. Türkiye gazetesinin elde ettiği kayıtlara göre; Kurmay Albay Osman Kılıç, 15 Temmuz günü saat 22.12’de Tuğgeneral Semih Terzi’nin Silopi’den Diyarbakır’a intikalini koordine etti. Kılıç, mesajında “Komutanım çıktınız mı?” diye sordu. Semih Terzi’nin hedefi Silopi’den Diyarbakır’a oradan da Ankara’ya gelmekti. Terzi, “Şimdi kalktım” dedi. Muhtemelen saat 23.15’te Diyarbakır’a iniş yaptı. Burada Terzi’yi Özel Kuvvetlerin en savaşçı birimleri olarak bilinen 12 ve 16’ncı Özel Kuvvetler Taburu karşıladı. Daha sonra Osman Kılıç, Diyarbakır’dan Semih Terzi’yi Ankara’ya getirecek uçağı ve personeli koordine etti.



Bu sırada Osman Kılıç, Terzi’ye bir mesaj daha gönderdi: “Zekai’yi alamadılar, Fatih takipte”. Kılıç, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın Kurmay Albay Fatih Yarımbaş tarafından derdest edilemediğini bildiriyordu. Saat 23.57’de Semih Terzi, 12’nci Tabur’la birlikte olduğunu haber ederek CASA uçağı ile Ankara’ya hareket etti.



Ancak 16’ncı Özel Kuvvetler Taburunu müteakip intikal için Diyarbakır Üssü’nde bıraktı. Semih Terzi ve beraberindeki 12’nci Özel Kuvvetler Taburu’nun CASA uçağı ile Diyarbakır’dan Ankara’ya gelmesinin ardından 10 dakika içerisinde Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın Gölbaşı’ndaki Oğulbey Kışlası’nda olacağını bildirdi. (02.12)



“HALİL PAŞAYI ALMAYIN!”



16 Temmuz Saat 00.35’te Semih Terzi, Kurmay Başkan Celal Koca arasında geçen mesajlaşmada, Irak’ın kuzeyinde görevli olan Tuğgeneral Halil Soysal’ın Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye alınmaması için Jandarma Binbaşı Necmettin Berk’in görevlendirilmesini istedi. Terzi, Celal Koca’ya, “Halil General geçmesin”, “Necmettin’le görüş”, “Güveneceğin adamlardan bir AMM kur”, “Her şeye rağmen olmasın”, “Uyanık ol” talimatını verdi. Terzi ve kendisi ile birlikte hareket eden FETÖ’cü ekibin kendilerine yönelik harekete kalkışabilecek ve Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’ya bağlı birimlerin Irak'ın kuzeyindeki Başika ve diğer askerî üslerdeki birimlerinin destek için gelmesini dahi önledikleri belirlendi.



AKSAKALLI YAŞIYOR!



Semih Terzi, 15 Temmuz’da izinde olan ve kendi tabur komutanı olmayan Kurmay Binbaşı Yıldıray Yılmaz’a, güvendiği personeli toplayarak Özel Kuvvetler Komutanlığının Gölbaşı’nda bulunan kışlasını FETÖ lehinde takviyeye gitmesi konusunda talimat verdi. Terzi, “Yıldıray, güvendiğin adamlara da haber ver, Ankara’da birlikte toplanın” mesajını gönderdi. (23.28) Bu mesajlar Terzi’nin bir yandan darbe girişimini daha şiddetli bir hâle sokma hamlesi şeklinde yorumlanırken en önemlisinin ise Zekai Aksakallı’yı o gece öldürtemediği için ÖKK’yı kendi kontrolüne çekmeye çalıştığı belirtiliyor.



“DERHAL TUTUKLAYIN...”



Semih Terzi, 15 Temmuz gecesi Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir’in darbe girişimine karşı koymak maksadıyla kışlaya geldiğini ve engellenmesi gerektiği talimatını Kurmay Albay Ümit Bak’a verdi. Terzi, “Bozdemir’le görüştüm, durumu biliyor. El koymaya geliyor. Israrla dön dedim. İçeri almayın ya da tutuklayın bizim cezaevine koyun.” (23.40) sözleri ile darbecilerin ÖKK eli ile darbeyi gerçekleştirme konusunda ne kadar hareketli olduklarını ve ÖKK’nın ele geçmesi durumunda hain darbe girişiminin başarılı olabileceğini düşündükleri ortaya çıkıyor.



“ARTIK KOMUTAN BENİM”



Semih Terzi, 15 Temmuz’da kendisini sözde Özel Kuvvetler Komutanı olarak görevlendirildiğini ifade ederek, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın emri ile Irak’ın kuzeyinden Silopi’ye intikal hâlinde olan Tuğgeneral Halil Soysal’ı engellemeye çalıştı. Terzi, Halil Soysal’a 00.23’te şu mesajı gönderdi: “Halil Paşam, Genelkurmay’dan mesaj emri geldi. Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapmam emredilmiş. Şu an Ankara’ya gidiyorum. Siz Selahattin’e dönün ve talimat bekleyin. TSK hükûmete karşı harekât icra ediyor, siz yerinizde kalın. Durumu anlamaya çalışıyorum.”



“TABLETİMİ ALIN”



Semih Terzi, Celal Koca’ya Silopi’de harekât merkezi tarafından darbecilerin yazışmaları takip edilemesin diye “HABERCİ” mesajlaşma sisteminin bulunduğu tabletin kontrol altına alınması talimatını verdi. Terzi, “Celal, harekât merkezi habercisine el koy, tablet sende kalsın” dedi. (22.10)



EMRİ DİNLENMEDİ



Semih Terzi tarafından 15 Temmuz tarihinde Özel Kuvvetler Harekât Üssünde, Silopi’den Van’a Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı İsmail Metin Temel’i derdest etmek maksadıyla Piyade Binbaşı İsmail Çevik görevlendirildi. Ancak Çevik, görevini yapamayarak Hakkâri/ Otluca Kışlası’na döndü. Bunun üzerine İsmail Metin Temel’in derdest edilmesinde ısrarcı olan Terzi, Celal Koca’ya ekibin Van’a tekrar gitmesi ve görevin yapılması yönünde baskı yaptı.



Terzi, Koca’ya “Ahmet Otal Paşa ile İsmail Çevik ile irtibatta mısın? Halledin şu işi” (01.10) daha sonra İsmail Çevik’e İsmail Metin Temel’in derdest edilmesi yönünde mesaj yollayan Terzi, İsmail Çevik’ten şu mesajı aldı: “Eleman bizi karşılamadı, havadayız. Hazırlıklıydılar, olmadı, Silopi’ye dönüyoruz.” (01.43)



2016 yılı atamaları sonrasında tabur komutanlıklarında görev değişimleri yapılmıştı. Bu kapsamda taburunu teslim eden Piyade Yarbay Emin Güven ve Kurmay Yarbay Mehmet Ali Çelik, Semih Terzi’nin Piyade Kurmay Albay Eyüp Coşkun’a talimatıyla Ankara’ya gönderiliyor ve adı geçen her iki darbeci asker de 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynuyor.



Eyüp Coşkun, Terzi’ye, “Komutanım 16’ncı taburun devir tesliminin icra ettik. Volkan Yarbay emir komutayı devraldı. Emin Yarbay’ı ve Mehmet Ali Yarbay’ı Cuma sabahı göndereceğiz” mesajını attı. (15 Temmuz sabahı).



Semih Terzi daha sonra Coşkun’a 15 Temmuz günü öğle saatlerinde mesaj göndererek, İskenderun’dan Ankara’ya gelecek 32’nci ve 34’üncü Özel Kuvvet Taburları’nın operasyonel olarak hazır bulunmaları yönünde talimat verdi. Terzi, ”Yeni gelecek iki tabur operasyonel olsun. Mühimmat, yelek, şarjlar, vs. çantada ikinci kademe malzemeler olur, bazı çantalar gerekirse arkadan gelir” mesajını gönderdi.



ÇARŞAFLA TAŞIDILAR



Ömer Halisdemir’in vurduğu Semih Terzi, 6 cuntacı tarafından çarşaf içerisinde helikoptere taşındı. Daha sonra da helikopterle GATA’ya götürüldü. Caniler, Ömer Halisdemir’in naaşını ise karargâh binası önünde bıraktı.



EŞİYLE OLAN YAZIŞMALARI DEŞİFRE OLDU



Semih Terzi, eşi Nazire Terzi ile 15 Temmuz gecesi THREEMA üzerinden mesajlaştı. Faaliyetlerinden haberdar olduğu değerlendirilen eşini güvenlik konusunda uyardı:

Semih Terzi: “Nazom ortalık karışık, kapıya dikkat et”

Nazire Terzi: “Sen iyi misin?”

Semih Terzi: “Çok iyiyim sorun yok”

Nazire Terzi: “Ben de seni seviyorum bir tanem”

Semih Terzi: “Aslında Nevin Hanım’a geçsen daha iyi olur”

Nazire Terzi: “Tamam“

Nazire Terzi: ”Günaydın eşim iyisiniz değil mi?

Nazire Terzi: ”Neredesin bir tanem?”

Nazire Terzi: “Biliyorum cennettesin bizleri de yanına al” (17 Temmuz)



