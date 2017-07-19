TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Benli, "Darbeciler, başarılı olduklarında cezalandırılmayacaklarını düşündükleri için pervasızca hareket ediyor." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, 28 Şubat dönemine ilişkin emekli orgeneraller Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan yargılandığı davanın dünkü duruşmasını takip ettiğini belirterek, duruşmaya ve 28 Şubat dönemine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Davanın müştekisi olduğunu, milletvekilliği öncesinde, suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle davaya müdahillik talebinin kabul edildiğini vurgulayan Benli, 28 Şubat döneminde, başörtüsü yasağı nedeniyle yüksek lisans öğrenimini yarıda bırakmak, akademisyenlik hayalini ertelemek zorunda kaldığını ifade etti.



28 Şubat'ta yüzbinlerce insanın mağdur olduğunu, insan hakları konusunda ihlaller yaşandığını anımsatan Benli, şöyle konuştu:

"RefahYol hükümeti Türkiye için büyük bir şanstı. Sayın Çiller de ifade etti, Türkiye, OECD ülkeleri arasında yüzde 8 oranıyla üç yıl üst üste büyüyen tek ülke olmuştu. Böyle olumlu gelişmelerin yaşandığı bir ortamda sadece asker ayağıyla değil, sivil unsurlar, basın, yargı, dış kaynakları işin içine girip hükümet devrildi. Hükümet devrildiğinde 23 banka kapatıldı, 131 milyar dolar zarar meydana geldi. 28 Şubat sadece başörtülü kadınlara, irtica gerekçesiyle işinden atılan erkeklere değil, tüm Türkiye'ye zarar verdi. 28 Şubat sürecinde Türkiye, etkisi on yıllarca devam eden büyük bir zarar almıştır. 28 Şubat'ın hem asker hem de sivil darbecileri, gerçekleştirdikleri suçlar nedeniyle Türkiye'nin onlarca yılını çaldılar."



"Darbecilerin bu kadar cüretkar olmasının tek sebebi..."



28 Şubat davasının "darbeyi gerçekleştiren kişilerin eninde sonunda yargı önüne çıktığını" göstermesi bakımından önemli olduğuna işaret eden Benli, şunları kaydetti:



"12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştirenlere zamanında dava açılsaydı, 28 Şubat yaşanmazdı. 28 Şubat darbecilerine gerekli yasal müeyyideler uygulansaydı, belki 15 Temmuz'u yapanlar bu kalkışmaya cesaret edemezdi. Darbeciler başarılı olduklarında cezalandırılmayacaklarını düşündükleri için pervasızca hareket ediyorlar. 15 Temmuz'da darbeci subay, mahalle muhtarına ateş ediyor yaralıyor, yanına gidip tekrar ateş ederek, şehit ediyor. Darbecilerin bu kadar cüretkar olmasının tek sebebi, darbenin başarılı olacağına inanması ve yargılanmayacağını düşünmesi. Biz, 28 Şubat'a bu yüzden sahip çıkıyoruz. 28 Şubat'ın mağduru sadece başörtülü kadınlar değil, tüm Türkiye."

