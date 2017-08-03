Avukat Faik Işık, darbe gecesi enterne edilen komutanların Fenerbahçe Orduevi'ne götürülerek ikna edileceğine dikkat çekti

TBMM adına Avukat Faik Işık, İstanbul'daki darbe davalarına müşteki-mağdur sıfatıyla müdahillik talebinde bulundu. Işık'ın İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına verdiği davaya katılım dilekçesinde; 15 Temmuz'un hedefleri ayrıntılı biçimde anlatılarak, NATO'nun darbedeki rolüne dikkat çekildi. Faik Işık dilekçesinde; “Cunta konseyinin harekete geçmesi esnasında 'mechanism launched' sözleriyle işbirliğini ortaya koyanların, 'İyi ilişki içinde olduğumuz askeri liderler tutuklandı' diye hayıflananlarının, 'Türkiye'de neler olup bittiğinden haberdar olanların', başarılı olacak zannıyla kalkışmanın ilk saatlerinde internette mesajlar yayınlayanların, uluslararası kamuoyunun kabul görmesi için gazeteci / bilim adamı / araştırmacı / aktivist kimliklerine bürünmüş değişik grupların; başarısız olacaklarını anladıklarında geride kalanları yem olarak bırakıp kaçan ve kaçırılanlara sığınma hakkı ve gizleme saklama imkanları sağlayanların da darbe kalkışmasında sanık olmalarını gerektiren cunta konseyi, enternasyonal bağları da dahil olmak üzere fazlasıyla somuttur” ifadelerini kullandı.



ORDUEVİNDE İKNA EDİLECEKLERDİ



Aydınlık'ın haberine göre, 15 Temmuz gecesi enterne edilen komutanların Fenerbahçe Orduevi'ne götürülerek ikna edileceğinin belirtildiği gizli tanık ifadelerine dikkat çekilen dilekçede, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na bağlı birliklerin darbe kalkışması kapsamında eylemlerinin incelenmesi istendi.



Dilekçede “Seçkin” kod adlı Gölcük Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in ifadelerine dikkat çekilerek, darbenin kilit ismi eski Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık ile şu konuşmalarına yer verildi:



(11 Temmuz günü Ümraniye’de buluştukları evde)



“Ömer Faruk Harmancık: Cuma günü planlı bir harekatımız olacak. Sizi görev vermek için buraya çağırdık.



Hayrettin İmren: Nasıl görev?



Harmancık: 15 Temmuzu 16 Temmuz’a bağlayan gece sabaha karşı, 03.30'da darbe yapılacak. Sıkıyönetim ilan edilecek.



İmren:Genelkurmay Başkanı dahil mi? Emir komuta zinciri içinde mi yapılacak?



Harmancık:Tabii içinde olacak. 16 Temmuz Cumartesi günü Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin Fenerbahçe Orduevi’nde oğlunun düğünü olacak. Düğün için Cuma akşamı Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları orduevinde olacak. Gece Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının odasına, orduevi müdürünün yardımı ile zorla girilecek. Kendileri ikna edilecek.



İmren: Ya ikna olmazlarsa?



Harmancık: Merak etmeyin, olacaklar.



İmren:Ama olmazlarsa?



Harmancık: Kendileri bilirler.



SORUŞTURMA GENİŞLETİLMELİ



Faik Işık, İmren'in itiraflarından yola çıkarak şu talepte bulundu:



“Bu önemdeki komutanların düğünlerine bütün komuta kademesinin ilgi göstereceği mantıklı olduğundan Tuğamiral Hayrettin İmren'in Kocaeli 5.inci Ağır Ceza Mahkemesinde derdest olan 2017/ 260 esasına kayıtlı dosyadaki ifadeler önem arz etmektedir. Bu ifadeler uyarınca soruşturmanın genişletilmesi, Fenerbahçe Orduevi’nde odalara girme imkan ve kabiliyeti olan kişileri ile ilgili ikna edici inceleme ve araştırma yapılmalıdır kanaatindeyiz.”



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