Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davada savunma yapan darbenin sivil yöneticilerinden Kemal Batmaz, daha önceki ifadesinde Adil Öksüz'ü tanımadığını söylemesine rağmen, bu sefer de "Öksüz'ü, Abdulhadi Yıldırım'ın yanında bir iki defa görmüştüm. Yalnızca dönüş yolculuğunda bir iki defa görmeden dolayı merhabalaşma olabilir. Çünkü göz aşinalığı var." şeklinde savunmada bulundu.

Batmaz, önceki sözlerinin hatırlatılması üzerine de, "Birkaç kez görmek... Tanıyorum denmez, göz ısırması, göz aşinalığı denir." ifadesini kullandı.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonunda görülen davada hakim karşısına çıkan Batmaz, savunmasında, 2001-2006 yıllarında Kaynak Holding bünyesinde çalıştığını, 2006 yılında ekibiyle birlikte Kaynak Kağıt A.Ş'ye geçtiğini, 2016'ya kadar önce birim müdürü, sonra da genel müdür olduğunu anlattı.



Kaynak Kağıt A.Ş. ile birçok ülkeden şirketlerle ticari faaliyet yürüttüklerini ifade eden Batmaz, 10-15 ülkeden kağıt ithal ettiklerini, kalite ve fiyat avantajları nedeniyle özellikle ABD'den önemli oranda ithalat yaptıklarını, bu nedenle başta ABD olmak üzere birçok ülkeye seyahatler düzenlediğini söyledi.



Savcılığın, yurt dışı seyahatlerinden bazılarının iddianameye aldığını, bunun yanı sıra, fuar ve bayi toplantıları gibi gerekçelerle Çin, Japonya, Portekiz, İtalya, İngiltere, Rusya gibi ülkelere yaptığı seyahatlerin iddianamede gösterilmediğini savunan Batmaz, örgütün Hava Kuvvetleri imamı olduğu belirtilen firari Adil Öksüz ve diğer sivil imamlarla aynı tarihlerde gerçekleştirdiği seyahatlere ilişkin, "Savcılık makamı yurt dışı seyahat analiz raporunda 20 yıllık uzun bir zaman dilimini baz almış. Bu uzun zaman diliminde bazı çakışmalar olabilir. 20 yıllık zaman dilimi içinde, '3 gün, 5 gün, 10 gün arayla giriş çıkış yaptığınız tespit edilmiştir' şeklinde yalnızca bu tarihler ele alınarak değil, doğru bir analiz yapılması için seyahatlerimin hepsinin ortaya konularak kümülatif bir şekilde bakılması gerektiği kanaatindeyim." dedi.



İddianamede bazı seyahatlerine ilişkin yanlış bilgiler bulunduğunu savunan Batmaz, "Adil Öksüz'ün Ankara'da darbeye hazırlık toplantılarına 27 Aralık 2015'te başladığı, bu toplantıdan sonra 31 Aralık 2015'te İngiltere'ye gittiği, aynı dönemde şüpheli Kemal Batmaz'ın da İngiltere'de bulunduğu anlaşılmaktadır" şeklinde iddianameye giren bilginin gerçek olmadığını, bu tarihte ABD'de bulunduğunu, İngiltere vizesinin olmadığını öne sürdü.



İddianamede ilk ABD ziyaretini 20 yıl önce 1997'de gerçekleştirdiğinin yer aldığını belirten Batmaz, bu tarihte ABD vizesinin olmadığını iddia etti. Batmaz, "Bu tarihlerdeki hatalar, Öksüz ile çakışan seyahatlerime ilişkin iddialara da gölge düşürmüştür." şeklinde konuştu.



Bazı seyahatlerde iddianamede belirtilen kişilerle aynı zamanda yurt dışında bulunmuş olmasının aynı yerde bulunduğu anlamına gelmediğini öne süren Batmaz, savunmasına şu ifadeleri kullandı:



"Yüz ölçümü Türkiye gibi olan bir yeri hesap etmemek lazım. ABD yüz ölçümü olarak Türkiye'nin 20 katı büyüklüğünde bir yer. Hangi sebeple, insanın nereye gittiğine bakmak lazım. İddianamede, Mart 2016 ABD yolculuğuyla alakalı darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında örgüt lideriyle toplantı yaptıktan sonra Türkiye'ye döndüğümüz öne sürülüyor. Belirtilen zaman aralığı, 17-21 dört gündür. Bu zaman zarfında Öksüz New York'ta, Batmaz Miami'de, Hakan Çiçek, çocuklarının dil okulu için Los Angeles'ta, Nurettin Oruç da film festivali için San Francisco'da. Bilenler bilir birbirinden çok alakasız yerler ABD'de. Biri ABD'nin doğusunda, ikisi batısında, Miami güneyinde. Tedbir amaçlı, savcılığın iddiası bu. San Francisco'ya uçan biri için basit hesap yaparsak, buluşuldu denilen yer Türkiye'den çıkan biri için San Francisco'ya 13 saatte gidiyor. Buradan New York'a 7 saatte geliyor. Buradan Pensilvanya'ya araçla 4 saatte gidiyor. Toplam 24 saatlik bir yolculuk yapıyor. Dönüş yolculuğu da 24 saat. Bir görüşme için 2 günlük aralıksız bir seyahatin yapılması gerekiyor. Bunun mümkünatı yok. Uçak kullananlar bunu bilir."



- "Öksüz'ü bir iki kez gördüm"



Bazı ABD yolculuklarının anlaşılması için ortaklık ilişkisine ilişkin bilgi vermek istediğini belirten Kemal Batmaz, geçmişe dayalı bir arkadaşlıkları olan ve tıbbi malzemeler üzerine şirketi bulunan Mehmet Sungur'un şirketine, 2006 yılında ortak olduğunu söyledi.



Hastane laboratuvarları kurduklarını, bu sektörün o dönemde Türkiye'de hızla geliştiğini anlatan Batmaz, bu işi bilmediği için şirketin işleyişine karışmadığını, şirketi işi bilenlere bıraktığını belirtti.



Mehmet Sungur'un şirketinin Samsun merkezli olduğunu ifade eden Batmaz, Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım ile ortaklığına ilişkin, "Samsun'da üniversite okurken Mehmet Bey'in tanıştığı ve benim de sonradan belli bir miktar ilişkimin olduğu savcılık makamından da Öksüz'ün kayınbiraderi olduğunu öğrendiğim Abdulhadi Yıldırım'ı başta çalışan olarak, sonra da az bir hisse vererek işe aldık. Mehmet Bey'in çalışma prensibi şuydu, istikbal gördüğü bazı çalışanları çok küçük ortaklıklar vererek işe aidiyetlerini arttırmak istiyordu. Bu bağlamda gerçekleştirilmiş bir durum. Yıldırım, bir süre sonra kendi işini kurmak için ayrıldı. Bizim ortaklığımızda 2015 yılının ilk çeyreğine kadar devam etti, Mehmet Bey'le ortaklıktan ayrıldım." diye konuştu.



Mehmet Sungur'un bir süre sonra yurt dışına gittiğini anlatan Kemal Batmaz, 2015'ten sonra ABD'ye yaptığı bazı ziyaretleri Sungur ile ortaklığından kaynaklı sorunları çözmek için gerçekleştirdiğini öne sürdü.



Batmaz, iddianameye konu olan 1 Mart 2016'daki New York seyahatinde Mehmet Sungur ile görüştüğünü, 13 Mart'ta eşi ile tatil için Miami'ye gittiklerini, 30 Mayıs ve Haziran aylarındaki ABD yolculuğunda Washington'a gittiğini ve otel işletmeciliği, inşaat ve solar enerji konularında iş olanaklarını araştırdığını savundu.



11 Temmuz'da Mehmet Sungur ile görüşmek için New York'a gittiğini öne süren Batmaz, Sungur'un telefonu kapalı olduğu için bu görüşmenin gerçekleşmediğini, 2 gün sonra THY ile Türkiye'ye döndüğünü söyledi.



Batmaz, şöyle devam etti:



"Dönüş yolculuğunda basında Atatürk Havalimanı görüntüleri olarak devamlı verilen Öksüz ile belli periyotlarla aynı karede olmam yine planlı bir şey değildi. İddianamede Öksüz banko önünde işlemini yaptırırken Kemal Batmaz'ın elinde bavulla beklediği ifadesi var. Doğrudur, THY Gold kart üyelerinin yurt dışı seyahatlerinde kullandıkları kontuar, pasaport kontrol gişeleri farklıdır. Gold kart üyelerinin kullandıkları bir yer vardır. Bundan dolayı aynı kontuar, aynı pasaport kontrol noktası kullanılmıştır, arka arkaya gelmemiz çok normaldir. Öksüz'ü biraz önce bahsettiğim Abdulhadi Yıldırım'ın yanında bir iki defa görmüştüm. Yalnızca dönüş yolculuğunda bir, iki defa görmeden dolayı merhabalaşma olabilir. Çünkü göz aşinalığı var. Birlikte gitme gibi bir durum olsaydı gidişte de birlikte olurduk. Gidişte birliktelik yok. Yan yana koltuklar alınırdı. Bir hesabım kitabım olsaydı New York uçuşumu farklı bir ülke üzerinde alırdım. Hatta o ülkeden aktarmayı bir gün sonra yapıp izimi kaybettirirdim. Böyle bir şeye tenezzül etmedim. Tüm bilgilerin paylaşıldığına inandığım THY ile de seyahat etmez, kendimi sorgulatmazdım. İddianamede bu yolculuğa istinaden (darbe planını) onaylatmak için gittiler ifadesini kesinlikle reddediyorum. Ne Pensilvanya'ya gittim ne görüştüm ne de bir şeyi onaylattım. Asla kabul etmiyorum. Hangi amaçla ABD'ye gittiğimi açıkladım."



İddianamede hakkındaki suçlamaların hiçbir dayanağının olmadığını savunan Batmaz, iddiaları kabul etmediğini belirterek, "Benim hiçbir görüşmem, talimat almam söz konusu olmamıştır. Herhangi bir talimat almadığım gibi kimse de bana bu şekilde bir talimat verdiğini söyleyemez. Bu kesimle bağlantım yalnızca mazide şirketlerinde çalışmam şeklinde gerçekleşmiştir." dedi.



"Otobüsle Ankara'ya geldim"



Kemal Batmaz, 15 Temmuz'da şüphelilerden Harun Biniş ile tarla bakmak için sözleştiklerini belirterek, "Kendisiyle Kaynak Holding'deyken tanışıyordum. O, Verona Bilişim, ben Kaynak Kağıt'ta çalışıyordum. Benim gayrimenkul işiyle uğraştığımı biliyordu. Bir miktar parasının olduğunu, gayrimenkul alacağını, yardımcı olup olmayacağımı sordu. Ben memlekete gideceğimi, Ankara'dan geçerken uğrayabileceğimi söyledim. Ümitköy'de ayın 16'sında buluştuk. Ben Ankara'yı bilmiyorum. O yer gösterecek, ben de piyasa araştırması yapıp yardımcı olacaktım." dedi.



Gece İstanbul'un Anadolu yakasından otobüsle yola çıktığını anlatan Batmaz, 15 Temmuz günü öğleye doğru Ankara'ya geldiğini, ismini vermek istemediği bir arkadaşıyla buluştuğunu ve ondan aracını istediğini söyledi. Bazı işlerini halledip Harun Biniş ile buluşmayı düşündüğünü, ancak araç arızalandığı için bunu gerçekleştiremediğini savundu. Batmaz, yorgun olduğu için ismini vermek istemediği arkadaşının evinde istirahat ettiğini, gece saat 23.00 sularında uçak sesleriyle uyandığını, gelişmeleri arkadaşıyla birlikte televizyondan takip ettiklerini ileri sürdü.



Söz vermesi nedeniyle ayın 16'sında Harun Biniş ile buluştuğunu anlatan Batmaz, Biniş ile bir restoranda buluştuklarını, taksi ile Kahramankazan tarafına geçtiklerini, taksinin geri döndüğünü, yolda kasketli bir kişi gördüklerini, muhtarı sormak için bu kişiye yöneldiğinde güvenlik güçlerinin kendisini görüp gözaltına aldığını söyledi.



Batmaz, iddianamedeki sanıklardan hiçbirinin aleyhinde bir beyanının bulunmadığını, telefonunda örgütün kullandığı belirtilen programlardan hiçbirinin bulunmadığını öne sürdü. Batmaz, "Akıncı Üssü'nde hangi eylemlerin yapılacağı, hangi noktaların vurulacağına yönelik kararı veren heyetin içinde adım geçtiği öne sürülüyor. Bu iddiayla alakalı şimdiye kadar bir kişi bile 'Bu heyetin içinde Batmaz da vardı' dedi mi? 'Şuraya gitmemi, şu eylemleri gerçekleştirmemi, şu noktaları vurmamı söyledi' denildi mi?' Bunu sizin takdirinize bırakıyorum." diye konuştu.



Adil Öksüz'un eşiyle aynı iş yerinde çalışmasına ilişkin, "Bu kişinin işe alınması benimle ilgili değil. Yüzlerce kişinin çalıştığı bir yerde benim bu kadının işe alındığını bilmem mümkün değil" dedi. Batmaz, Öksüz ile 925 telefon görüşmesi yaptığı bilgisini de yalanladı. Batmaz, "patates" hat kullandığı, bazı telefon hatlarını iz bırakmamak için kapattığı iddiasını da reddetti. Batmaz Muhammet Namlı'nın ifadesinde geçen cemaat evlerinde kaldığı yönündeki iddiayı da kabul etmeyerek, "Ben ne böyle bir evde kaldım ne adım Abdullah oldu ne babamdan bana 20 TIR kaldı ne de birilerinin inisiyatifiyle böyle bir şirkete yatırdım." ifadelerini kullandı.



"Suçluluğu bir yargı hükmüne bağlanana kadar kişinin masumiyeti esastır. Soruşturmada gizlilik esastır." diyen Batmaz, soruşturma evresinde kendisine dahi verilmeden delillerin ifşa edildiğini ve şahsının ilk önce medyada infaz edildiği görüşünü dile getirdi.



Batmaz, "Hiç kimseye herhangi bir emir ve talimat vermemiş olmam, Ankara'da yapıldığı iddia edilen 2016'daki toplantıların bazılarının gerçekleştiği tarihlerde yurt dışında olmam, darbenin ne planlayıcısı ne de yöneticisi olmadığımın delilidir. Ben hiçbir zaman bu girişimin bir parçası olmadım, üzerime atılı suçları kabul etmiyorum." diye konuştu.



Çapraz sorgu



İfade işleminin ardından Kemal Batmaz'ın çapraz sorgusuna geçildi.



Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Batmaz'a, savcılık ifadesinde "Kavacık otobüs terminalinden otobüsle gelecektim. Terminale gittim, Nilüfer firmasıyla Ankara'ya gelecektim. Oradaki değnekçi tabir edilen bilet satanlardan birisi bana 'Abi Ankara'ya gidiyorsan benim tanıdığım birisi özel aracıyla gidecek. Benzin parasını paylaşırsanız sizi de aracına alabilir' dedi. Bunun üzerine isminin Ahmet olduğunu bildiğim, cep telefonu ve kimliğini bilmediğim gri renkli Toyota marka araçla Ankara Çayyolu'na Ahmet isimli şahıs bıraktı" beyanını verdiğini, bugünkü ifadesinde ise Ankara'ya otobüsle geldiğini söylediğini hatırlatarak aradaki çelişkiyi sordu. Batmaz, Ankara'da evinde kaldığı arkadaşının zarar görmemesi için savcılıkta böyle bir beyanda bulunduğunu dile getirdi.



Mahkeme başkanının Ankara'ya geldiği firmanın adını sorması üzerine Batmaz, "Gece yarısı Kavacık köprü altında bindim, hangi firma olduğunu bilmiyorum." dedi.



Mahkeme başkanının FETÖ ile nasıl tanıştığını sorduğu Batmaz, "Bahsedilen yıllar 80'li yıllar, aradan 30 yıl geçmiş. O dönemde gitmiş olabilirim. Gitmeyen yoktu. Hiçbir şekilde içlerinde görev almadım." dedi.



Selfet Giray, Batmaz'a "Böyle bir şirkete kendi mensubu olmayan kişiyi genel müdür seçerler mi?" diye sorunca salondakiler alkışladı. Mahkeme Başkanı bunun üzerine, "Alkış yok. Kendimize hakim olalım." diye izleyicileri uyardı. Batmaz, bu soruya, "Seçerler. 2001 yılında çalışmaya başladım. Burada belirli bir büyüme ivmesi gerçekleşince 2006'da Kaynak Kağıda kendi ekibimle geçtim. Başarılı birini neden başa getirmesinler? Bu şirketin ticari amacı var." dedi.



Daha önce Adil Öksüz'ü tanımadığını söylediği, mahkemedeki ifadesinde ise "Abdulhadi Yıldırım'ın yanında bir iki kez görmüş olabilirim" dediği hatırlatılan Batmaz, "Birkaç kez görmek... Tanıyorum denmez, göz ısırması, göz aşinalığı denir" diye konuştu.



Mahkeme Başkanının, "Böyle büyük bir olayın merkezine arazi bakmak için gidiyorsunuz. Sizce 15 Temmuz emlak bakmak için uygun bir gün mü?" sorusuna karşılık Batmaz, Harun Biniş'e söz verdiği için gitmek durumunda kaldığını söyledi. Batmaz, "Evet, hayatın olağan akışına uygun değil ama söz vermiş olmam nedeniyle gittim." dedi.



Kahramankazan'da kimlerle buluşacakları, kimden tarla alacakları sorulan Batmaz, buraya piyasa araştırması için gittiklerini, herhangi bir kişiyle randevularının bulunmadığını söyledi.



143. Filodaki görüntüler ile Atatürk Havalimanı görüntüleri izletilen Batmaz, 143. Filo'daki kişinin kendisi olmadığını, Atatürk Havalimanındaki görüntülerin ise kendisine ait olduğunu söyledi.



Batmaz'a izletilen görüntüler ile Batmaz'ın değişik açılardan çekilen fotoğraflarının karşılaştırılması sonucunda hazırlanan bilirkişi raporu ekrana yansıtılarak gösterildi. Başkan Giray, bilirkişilerin, Akıncı Hava Üssü'ndeki görüntülerin kendisine ait olduğu yönünde "kesin tanımlama" raporu verdiğini bildirdi.



Batmaz, bunun üzerine "Akıncı Üssü'nde olduğu iddia edilen yüzlerce kişiden birinin kendisine ilişkin beyanı olmadığını" ifade ederek, "Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüler benim, 143. Filo'daki görüntüleri kabul etmiyorum, ben değilim." dedi.



Mahkeme Başkanı Giray'ın "Görüntüdeki kişiyi kendinize benzetiyor musunuz?" sorusuna ise "Net bir şekilde bilemiyorum. Mantık yürütmek lazım. Olmadığını ifade ettiğim bir cümle karşısında nasıl 'benzetiyorum' diyeyim." ifadesini kullandı.



Başkan Giray, Atatürk Havalimanındaki görüntülerde Adil Öksüz ile yürümesinin anormal olup olmadığını sordu. Batmaz, selamlaştığı bir kişiyle bir süre yürümesinin anormal olmadığını ifade etti.



Giray'ın, "Taksilerin olduğu yerde niye ayrılmadınız?" sorusuna, "Bilemiyorum. 13 ay geçti" yanıtını veren Batmaz, "Öksüz ile başka bir yerde tanışıklığınız oldu mu?" sorusu üzerine ise "Olmadı diye biliyorum" dedi.



Davanın sivil sanıklarından olan ve darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü çevresinde yakalanan Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç'u tanımadığını savunan Batmaz, Başkan Giray'ın sorusu üzerine, davanın asker sanıkları İdris Aksoy, Kubilay Selçuk, Ömer Faruk Harmancık ve Hakan Evrim'i tanımadığını, bu kişilerle görüştüğünü hatırlamadığını söyledi. Motorlu aracı olup olmadığı sorulan Batmaz, "Belli zamanlarda kullandığım, plakasını bilmediğim, siyah Passat bir aracım var." diye konuştu.



"İngiltere ile görüşme"



Savunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, Başbakanlık ve TBMM'nin de aralarında bulunduğu müşteki avukatları sanığa sorular yöneltti.



"Harun Biniş, Adil Öksüz ve Kaynak Holding ile ilişkileriniz var. Benzer tarihlerde bu kişilerle ABD seyahatleriniz var. Darbe girişimi sırasında hepiniz Akıncı Üssü civarında yakalanıyorsunuz. Bunların hepsi tesadüf mü?" sorusuna Batmaz, "Hepsini ayrı bağlamlarda değerlendirmek lazım. Adil Öksüz'le belli aralıklarda seyahatlerimiz var diye gözüküyor, ben de size soruyorum 20 yıllık bir zaman dilimi alınmış bazı çakışmalar olamaz mı? Çok sık yurt dışına seyahat eden birisiyim." yanıtını verdi.



"Savunmanızda, 'Sanık beyanlarında aleyhime bir beyan yok' dediniz. 'Ben, darbe girişimi gecesi evinde kaldığım kişinin ismini hukuki sıkıntıya düşmemesi için vermedim' diyorsunuz. Bu tavrınızla sanıklara 'Ben isim vermedim, siz de vermeyin' mi diyorsunuz? sorusu üzerine Batmaz, "Niyetimde olmayan şeyleri aklıma getirmeyin." dedi.



"Savunmanızda Fetullah Gülen ismini hiç kullanmadınız. Bunun bir nedeni var mı?" sorusuna Batmaz, "Kastım yok, aklımda olmayan bir şey." karşılığını verdi.



"HTS kayıtlarında, İngiltere'de bulunan bir telefonla görüştüğünüz, mesajlaştığınız ortaya çıktı. Bu numarayla dosyadaki 22 sanığın daha görüşme yaptığı tespit edildi. Bu görüşmeyi hatırlıyor musunuz? Ne görüştünüz?" sorusunu Batmaz, "Hiç hatırlamıyorum." diye yanıtladı.



"15 Temmuz'un darbe teşebbüsü olduğuna inanıyor musunuz? sorusuna Batmaz, "İnanıyorum" yanıtını verdi.



- "Darbe girişiminin arkasında Gülen var" diyemedi



Batmaz, "Darbe girişiminin arkasında Fetullah Gülen ve ekibinin olduğuna inanıyor musunuz?" sorusu üzerine ise "Benim kafama takılan bir şey var kabul eden eder. Böyle bir teşebbüs neticesi itibariyle başarılı olsun ya da olmasın, bu tip meseleler ateşten gömlek gibidir. Sözüm çok açık. Kendisine ulaşacağını bildiği unsurlarla bu tür meseleleri hiçbir kimse gerçekleştirmez." karşılığını verdi.



"Darbe girişiminin arkasında Gülen var mı yok mu?" sorusuna Batmaz, "Mahkeme tarafından hükme bağlandığı anda söyleyebilirim ancak. Bunu bana sormayın. Mahkemenin neticesi bunu belirleyecektir." yanıtını verdi.



Avukat Şule Nazlıoğlu Erol'nun "Yargılandığınız davada Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli çoğunlukta. Kamera kayıtlarında 143. Filo Komutanlığı'ndaki görüntüler size ait değil mi?" sorusu üzerine Batmaz, "Sorunun soruluş tarzı nezaket kuralları dışında. Yanıt vermek istemiyorum." dedi. Avukat Erol da "Zaten size nezaket göstermek istemiyorum." karşılığını verdi.



"143. Filodaki görüntülerinize ilişkin bilirkişi raporuna itiraz ettiniz mi?" sorusuna Batmaz, cevap vermek istemediğini söyledi. Bunun üzerine Erol, "Sanık, somut delillerden kaçıyor. 'Ortada kuyu var, yadan geç diyor.' diyor." ifadesini kullandı.​



"Hikaye"



Başkan Giray'ın, ABD seyahati için Abdulhadi Yıldırım'ın adresini verdiğini hatırlatması üzerine Batmaz, Yıldırım ile bir dönem beraber çalıştığını, tanıştığını, bu sebeple adresini vermesinin çok normal olduğunu savundu.



Başkan Giray'ın bugünkü ifadesinde İstanbul'dan otobüsle geldiğini, savcılık ifadesinde ise Ahmet adlı bir kişinin aracıyla geldiğine ilişkin sözlerine atfen, "Daha önce bahsettiğiniz bu Ahmet isimli kısım hikaye yani" sözü üzerine Batmaz, "Hikaye" dedi.



Bazı gazilerin avukatı Hasan Oğuz Altınkaynak, sanıklardan eski Akıncı Üssü Komutanı Hakan Evrim'in Batmaz'a üs koridorunda başıyla selam vermesine atfen, "Üs komutanı olan bir askerin sivil birine selam vermesi mantıklı mı?" sorusunu yöneltti.



Batmaz, askerliğini bedelli olarak 21 gün yaptığını bildirerek, "Onun ben selam olup olmadığını da bilmiyorum. 21 gün bedelli askerlik yapan birisi olarak onun selam olup olmadığını da bilmiyorum. Bedelli eğitiminde o şekilde bir selam görmedim." diye konuştu.



Bazı gazilerin avukatı Fatih Atalay ise Batmaz'a, "El hareketleriniz, vücut diliniz, kesinlikle Fetullah Gülen'in kopyası. İnanılmaz bir vücut dili benzerliğiniz var." dedi.



Atalay, "Adil Öksüz de arsa bakıyormuş. Ona da siz mi arsa gösterecektiniz?" diye sordu.



Batmaz ise "​Yaptığım iş, mesleğim itibarıyla söylediğim şeyler örtüşüyor. Başkası ne ifade etmiş, beni enterese etmiyor." dedi. Atalay, Kaynak Holding'de yapılan bir aramada polisin, Fetullah Gülen ve Kemal Batmaz'ın da adının yer aldığı bir dua listesi bulunduğunu bildirerek, "İçinde olmadığınız bir örgüt sizi neden dua listesine alsın?" sorusunu yöneltti. Batmaz, daha önce holdingde çalıştığını anımsatarak, "Benim ismimi çalışan bir kişi eklemiş olamaz mı?" yanıtını verdi. Ardından avukat Atalay, Batmaz ve Mahkeme Başkanı Giray arasında şu diyalog geçti:



"Atalay: Burada sabahtan beri zekamızla dalga geçiyorsun. Kendi zekanla da dalga geçiyorsun? "O görüntüler ben değilim", dedin. Aynaya en son ne zaman baktın?



Batmaz: Başkan Bey siz dinleme makamında değilsiniz.



Giray: Ben ne makamında olduğumu biliyorum. Müştekiler kendi iddialarını dile getirecek. Onlar size birtakım suçlamalar yöneltebilir.



Batmaz: Soru değil bu.

Giray: Müştekiler sizin hakkınızda istedikleri şekilde beyanda bulunur, itham eder. Soru değildir, cevap vermezsiniz, sorulara cevap verirsiniz. Müşteki taraf kendi iddiasını dile getirecek. Siz de savunma yapacaksınız.

Batmaz: Sınırların aşıldığı düşüncesindeyim.Giray: Sizin görüntüleri kabul etmemeniz üzerine yorum yaptı."Kemal Batmaz'ın savunmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.