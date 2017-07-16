TSK terörle mücadelede en başarılı yılını geçirdi. 1 yılda 10 binin üzerinde PKK'lı etkisiz hale getirilirken, Fırat Kalkanı'nda ABD'nin planı yerle bir edildi

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Geçen sürede, darbe gecesi 249 asker, polis ve vatandaşımızı şehit eden hain terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 169 bin kişi hakkında işlem yapıldı. Soruşturmalar kapsamında 169'u general 7 bin 266 ordu mensubu, 8 bin 815 emniyet mensubu, 24 vali, 73 vali yardımcısı, 116 kaymakam ve 31 bin 784 diğer şüpheli olmak üzere toplam 50 bin 510 şüpheli tutuklandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri, içindeki FETÖ'cü hainlerin temizlenmesiyle birlikte teröre karşı en başarılı mücadele yılını geçirdi. İçerde PKK hendeklere gömülürken, Fırat Kalkanı'yla birlikte ABD-İsrail Koridoru'na girildi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, FETÖ’cülerin TSK’dan temizlenmesinin ardından PKK ile daha başarılı mücadele edildiğini dile getirerek “Jandarma Genel Komutanlığında 15 Temmuz’dan bugüne kadar 4000’e yakın personelin ilişiği kesildi. Fakat PKK terör örgütü ile bu yılki mücadelemiz, 40 yıllık mücadelenin en başarılı safhasıdır” ifadelerini kullandı. TSK'dan yapılan açıklamalarda, bir yılda 10 binin üzerinde PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Silahlı Kuvvetler'in bir yıl içindeki bu üstün başarısı, darbe girişiminine katılan üniformalı hainlerin de ordunun ne kadar küçük bir bölümünü oluşturduğunu ortaya çıkardı. Yalnızca yüzde 1,5'lik kısmı darbeye katılan ordunun, 650 bin kişiyle darbeye karşı durduğu ve içerideki subayların direnişinin darbenin bastırılmasında belirleyici olduğu, geçen bir yıl içinde daha da görünür hale geldi. FETÖ'cülerin işgal girişimine direnen ordu, terörle mücadelede içte ve dışta destan yazmaya devam ediyor.



GÜÇLÜ ORDU İHTİYACI



Bölgemizdeki karışıklık son bir yıl içinde daha da arttı. ABD, Suriye'nin kuzeyini bölerek denize açılan bir koridor oluşturmak için “kara gücüm” dediği PKK/PYD'ye 184 TIR silah ve mühimmat gönderdi. Bu silahların bir kısmı, sınırdan Türkiye'ye geçirilerek Mehmetçiğe karşı kullanılıyor.



Diğer yandan ABD, Barzani'ye “Kürdistan”ı kurma talimatını verdi. 25 Eylül'de bağımsızlık için referanduma gideceklerini açıklayan Barzani, ABD ve İsrail'den tam destek alarak çalışmalarına başladı. Barzani'nin propaganda videolarında, Türkiye'nin güneydoğusunu da içine alan haritalar kullanılıyor.



Bu koşullarda Türkiye'nin, güçlü bir orduya ihtiyacı bulunuyor.



'ORDU DÜŞMANI HALK DÜŞMANIDIR'



Güçlü ordunun önemini, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şu sözlerle açıkladı:



“Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saygınlığını güçlendirmek, bugün halkın da birinci görevidir, hele devlet için birincinin de birincisi olan görevdir. Çünkü Türkiye, dış cephede ve iç cephede ABD emperyalizmi gibi büyük bir gücün piyonlarına karşı silahla savaşıyor. Ve bu savaşın içerdiği tehditler, tanksız ve topsuz göğüslenemez.



İç cephede ABD'nin yetmiş yıldır ordu içinde inşa ettiği güç darmadağın oldu; büyük zafer büyük sevinç! Ancak Türkiye-ABD Savaşı bitmedi. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki savaşta çok daha çaplı güçlerle karşı karşıya gelme olasılığı büyüktür.



Bugün ordu düşmanı, aynı zamanda halk düşmanıdır.



Bugün ordunun en gerekli varlığımız olduğunu göremeyenler, halkın dostu olamaz.



Ordunun karşısına halkı ve polisi koyan, orduyu kıskanan veya ordunun rolünü küçültmeye çalışan gevezeliklerin kıymeti harbisi yoktur. Orduya vurmak için fırsat yakaladığını sanan sorumsuzlar, akıllarını başlarına toplamalıdırlar.





MİLLET+ORDU BİRLİKTELİĞİ



15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız ordunun değerini öğretmediyse, önümüzdeki dönemin deneyimleri öğretecektir. Umarız öğrenmekte gecikmiş olmazlar.



Ordu, devletin temel gücüdür.



Ordunun itibarını zedeleyen laflar, devlet deneyimi eksikliğinden gelir.



Tanksız halk, paletlerin altında kalır.



Halksız tank, çamura saplanır.



Millet, devletiyle ve ordusuyla direnebiliyor. Tankı olmayan halk yenilir. Ordunun büyük kısmı darbecilerin karşısında tavır aldığı için, darbe girişimi bastırıldı. Millet+Ordu birlikteliği darbe girişimini başarısız kıldı.



türkiye bugün bir Vatan Savaşı veriyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın belirttiği gibi, “İkinci İstiklal Savaşı içindeyiz”. İkinci İstiklal Savaşı da birincisi gibi, en sonunda silahla yürütülüyor.



Elbette belirleyici olan silah değil, insandır. Ancak tanksız insan değil. Düşmanın tankları çok olsa da savaşın sonucunu insan belirleyecektir. Ne var ki o insan, silahsız veya tanksız değildir. Türkiye tarihine bakarsak, Millet+Ordu birlikteliğinin her zaman kazandığını görürüz. Bu iki gücü karşı karşıya getiren söylemler, niyet ne olursa olsun, ordu düşmanı anlayışları okşar ve zararlı olur.”



ORDU DARBEYE BÖYLE DİRENDİ



*** Özel Kuvvetler, üstün yetenekli askeri gücüyle darbenin bastırılmasında çok önemli görevler yaptı.



*** Havadaki darbeci helikopteri TSK uçakları düşürdü. O helikopterler meydanlarda toplanan halkı tarasa, başka manzaralar ortaya çıkardı.



*** Akıncı Üssü'nün pistini TSK uçakları bombaladı. Böylece darbecilere yeni uçak kaldırma olanağı verilmedi.



*** Darbecileri yığınak yaptıkları merkezlere, TSK'nın kumandası altındaki birlikler girdi.



*** Darbecilerin bastırılmasında, özellikle iki zırhlı birlik görev yaptı.



*** Kamuoyuna açıklama yapan komutanlar, darbe girişimini bastırmaya yönelik kararlılıklarını açıkladılar ve komuta ettikleri askeri birliklere kamuoyu önünde emirler yayınladılar./Aydınlık