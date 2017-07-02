Saldırı hazırlığındaki terörist gruba hava harekatı
Saldırı hazırlığındaki terörist gruba hava harekatı
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Dargeçit'te saldırı hazırlığındaki terörist gruba hava harekatı

Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen terörist gruba yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatında beş terörist etkisiz hale getirildi.

Dargeçit'te saldırı hazırlığındaki terörist gruba hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mardin kırsalında güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen terörist gruba yönelik düzenlediği hava harekatında 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan terörist grup tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca düzenlenen harekatla, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatın ardından jetler üslerine döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #mardin #saldırı
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